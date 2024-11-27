Сим-карты МегаФона с саморегистрацией теперь можно купить в точках продаж «Связь.ON»

Реклама
Вся Россия

Распечатать

  • © Фото senivpetro, ru.freepik.com
    © Фото senivpetro, ru.freepik.com

Сим-карты МегаФона появились в продаже в розничных точках мультицентра «Связь.ON» в 28 регионах страны, в том числе в Краснодарском крае

Продажа сим-карт стартовала с этой недели в более чем 140 мультицентрах «Связь.ON» и на сайте ритейлера. На первом этапе покупателям будут предлагать сим-карты с саморегистрацией.

Также в «Связь.ON» можно приобрести сим-карты Yota и сформировать на сайте оператора собственный тариф, исходя из потребностей в голосовой связи, интернете и наиболее часто используемых приложений.

Активировать сим-карту можно на сайтах МегаФона и Yota, а подписать абонентский договор — через приложение «Госключ». При регистрации сим-карт паспортные данные абонентов проверяет система межведомственного электронного взаимодействия. Без процедуры идентификации потенциального абонента активировать сим-карту невозможно.

Кроме того, сим-карты МегаФона реализуют в виде пакетного предложения вместе со смартфоном. При приобретении такого пакета покупатель получает скидку на гаджет.

Товары оператора также попадут в ассортимент новых точек продаж ритейлера, число которых планируется в ближайшее время расширить до нескольких сотен в городах и агломерациях от 30 тысяч жителей.

Как мы звонили и выходили в интернет 20 лет назад:

«Мы активно расширяем географию нашего присутствия во всех форматах и типах сетевой розницы. Но наиболее пристальное внимание уделяем работе со специализированными сетями. «Связь.ON» — новый и весьма перспективный формат розницы на рынке электроники, и мы готовы расширять наше сотрудничество», — поясняет директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

Как писали Юга.ру, на границе Краснодара и Адыгеи построили дополнительные станции мобильной связи.

Интернет МегаФон Мобильная связь Связь Телеком Торговля

Новости

Шесть полос и велодорожки. В Краснодаре реконструкцию Западного обхода планируют завершить до 2027 года
Краснодарцев приглашают на уборку мусора в Черешневом саду
Губернатор Краснодарского края открыл комментарии в телеграм-канале. На что жалуются жители?
Власти Краснодара приняли новый генплан до 2044 года
Власти Краснодара рассказали, какие скверы и бульвары хотят благоустроить в 2025 году
Российский космонавт показал, как выглядит Геленджик с орбиты

Лента новостей

Власти Краснодара приняли новый генплан до 2044 года
Сегодня, 13:35
Власти Краснодара приняли новый генплан до 2044 года
«Нет ни одного поражения, которое навсегда»
Вчера, 10:29 Реклама
«Нет ни одного поражения, которое навсегда»
Альфа-Конфа собрала более 1500 бизнесменов и стартаперов в Сириусе
С 26 ноября по 15 декабря ожидается ретроградный Меркурий
Вчера, 17:31
С 26 ноября по 15 декабря ожидается ретроградный Меркурий
Что это за явление и действительно ли оно влияет на людей?

Реклама на сайте