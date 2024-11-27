Сим-карты МегаФона с саморегистрацией теперь можно купить в точках продаж «Связь.ON»

Сим-карты МегаФона появились в продаже в розничных точках мультицентра «Связь.ON» в 28 регионах страны, в том числе в Краснодарском крае

Продажа сим-карт стартовала с этой недели в более чем 140 мультицентрах «Связь.ON» и на сайте ритейлера. На первом этапе покупателям будут предлагать сим-карты с саморегистрацией.

Также в «Связь.ON» можно приобрести сим-карты Yota и сформировать на сайте оператора собственный тариф, исходя из потребностей в голосовой связи, интернете и наиболее часто используемых приложений.

Активировать сим-карту можно на сайтах МегаФона и Yota, а подписать абонентский договор — через приложение «Госключ». При регистрации сим-карт паспортные данные абонентов проверяет система межведомственного электронного взаимодействия. Без процедуры идентификации потенциального абонента активировать сим-карту невозможно.

Кроме того, сим-карты МегаФона реализуют в виде пакетного предложения вместе со смартфоном. При приобретении такого пакета покупатель получает скидку на гаджет.

Товары оператора также попадут в ассортимент новых точек продаж ритейлера, число которых планируется в ближайшее время расширить до нескольких сотен в городах и агломерациях от 30 тысяч жителей.

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«Мы активно расширяем географию нашего присутствия во всех форматах и типах сетевой розницы. Но наиболее пристальное внимание уделяем работе со специализированными сетями. «Связь.ON» — новый и весьма перспективный формат розницы на рынке электроники, и мы готовы расширять наше сотрудничество», — поясняет директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.