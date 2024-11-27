Краснодарцев приглашают на уборку мусора в Черешневом саду
В Краснодаре в районе улицы Петра Метальникова 30 ноября организуют субботник
Телеграм-канал экоцентра «Чистая среда» сообщил, что 30 ноября в Краснодаре пройдет субботник. Уборку организуют в Черешневом саду.
Территория находится возле улицы Петра Метальникова и конечной остановки трамваев, с другой стороны — Ростовское шоссе. Сейчас в этом месте много мусора.
«Начните уже перерабатывать»:
Участникам выдадут перчатки и мешки, а во время перерыва угостят чаем с печеньем. Организаторы мероприятия просят взять сменную одежду и обувь при необходимости.
Записаться на уборку можно в комментариях сообщества, поставив «+», или написать организатору Михаилу Сергеевичу по телефону: +7 918 659-05-44.
Запись обязательна, чтобы с участниками могли связаться в случае изменений.
Уборка начнется в 10:00. Точное местоположение можно посмотреть здесь.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял второе место по объему производимого мусора. Больше только в Московской области.