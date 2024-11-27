Краснодарцев приглашают на уборку мусора в Черешневом саду

В Краснодаре в районе улицы Петра Метальникова 30 ноября организуют субботник

Телеграм-канал экоцентра «Чистая среда» сообщил , что 30 ноября в Краснодаре пройдет субботник. Уборку организуют в Черешневом саду. Территория находится возле улицы Петра Метальникова и конечной остановки трамваев, с другой стороны — Ростовское шоссе. Сейчас в этом месте много мусора.

Участникам выдадут перчатки и мешки, а во время перерыва угостят чаем с печеньем. Организаторы мероприятия просят взять сменную одежду и обувь при необходимости.



Записаться на уборку можно в комментариях сообщества, поставив «+», или написать организатору Михаилу Сергеевичу по телефону: +7 918 659-05-44.

Запись обязательна, чтобы с участниками могли связаться в случае изменений.

Уборка начнется в 10:00. Точное местоположение можно посмотреть здесь.