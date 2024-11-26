В Краснодаре дороги обработали от гололеда. Сколько еще продлится непогода на Кубани

В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение из-за сильных дождей со снегом и гололедицы

26 ноября администрация Краснодара сообщила, что после ночного снегопада на улицах работала спецтехника, опасные участки обработали песко-соляной смесью. По прогнозам синоптиков, гололед на дорогах ожидается и в ближайшие дни. Департамент транспорта порекомендовал жителям заменить летнюю резину на зимнюю, а также не превышать скорость.

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Мэрия также сообщила, что проверит готовность управляющих компаний к обработке дворов от снега и наледи.

МЧС по Краснодарскому краю продлило штормовое предупреждение из-за непогоды до четверга, 28 ноября. В регионе ожидается сильный дождь со снегом, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица. В горах и предгорьях пройдет сильный снегопад.