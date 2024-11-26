В Краснодаре дороги обработали от гололеда. Сколько еще продлится непогода на Кубани

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение из-за сильных дождей со снегом и гололедицы

26 ноября администрация Краснодара сообщила, что после ночного снегопада на улицах работала спецтехника, опасные участки обработали песко-соляной смесью.

По прогнозам синоптиков, гололед на дорогах ожидается и в ближайшие дни. Департамент транспорта порекомендовал жителям заменить летнюю резину на зимнюю, а также не превышать скорость.

В Краснодаре выпало четыре сантиметра снега:

Мэрия также сообщила, что проверит готовность управляющих компаний к обработке дворов от снега и наледи.

МЧС по Краснодарскому краю продлило штормовое предупреждение из-за непогоды до четверга, 28 ноября. В регионе ожидается сильный дождь со снегом, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица. В горах и предгорьях пройдет сильный снегопад.

Как писали Юга.ру, синоптики рассказали, какая зима ожидается в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

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В Краснодаре дороги обработали от гололеда. Сколько еще продлится непогода на Кубани
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