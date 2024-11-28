Вышел первый тизер ремейка «Лило и Стич» с реальными актерами

25 ноября киностудия Disney выпустила первый тизер нового проекта — ремейка мультфильма «Лило и Стич». Впервые о ленте стало известно в 2020 году, после чего премьеру картины несколько раз переносили.

В касте заявлены Зак Галифианакис, Билли Магнуссен, Кортни Б. Вэнс и Крис Сандерс, а также Майя Кеалоха и Сидни Агудонг.