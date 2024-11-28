Вышел первый тизер ремейка «Лило и Стич» с реальными актерами
Студия Disney представила дебютный ролик ремейка классического мультфильма «Лило и Стич» 2002 года (12+)
25 ноября киностудия Disney выпустила первый тизер нового проекта — ремейка мультфильма «Лило и Стич». Впервые о ленте стало известно в 2020 году, после чего премьеру картины несколько раз переносили.
В касте заявлены Зак Галифианакис, Билли Магнуссен, Кортни Б. Вэнс и Крис Сандерс, а также Майя Кеалоха и Сидни Агудонг.
В центре сюжета оказывается сбежавший из заключения инопланетянин-разрушитель Стич. Он — результат экспериментов сумасшедшего учёного Джамбы. Космический корабль Стича терпит крушение на Гавайских островах, где инопланетянин оказывается в семье девочки Лило и её старшей сестры Нани. Первая всеми силами будет пытаться перевоспитать маленького монстра.
Релиз намечен на 23 мая 2025 года.
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