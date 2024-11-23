Pixar выпустила первый трейлер «Студии сновидений» с героями «Головоломки»

В мире

Распечатать

  • Кадр из трейлера к мультсериалу «Студия сновидений» © Скриншот видео с Rutube-канала «RutubFan»
    Кадр из трейлера к мультсериалу «Студия сновидений» © Скриншот видео с Rutube-канала «RutubFan»

Вышел официальный трейлер спин-оффа «Головоломки» про создание снов (6+)

В сети появился трейлер нового проекта студии Pixar — анимационного мультсериала «Студия сновидений». Это четырехсерийный спин-офф (сюжетное ответвление) «Головоломки». Его сняли в стиле мокьюментари или псведодокументального фильма.

Сериал расскажет о персонажах, которые работают на студии и создают сны главной героини Райли. Помимо новых героев будут и знакомые эмоции — Радость, Гнев, Грусть, Страх и Брезгливость.

Читайте также:

Премьера шоу намечена на 11 декабря 2024 года на стриминговом сервисе Disney+. Зрители смогут увидеть сразу все серии.

Вышедшая в этом году «Головоломка 2» собрала в прокате 1,69 млрд долларов и стала самым кассовым мультфильмом в истории.

Как писали Юга.ру, студия Universal Pictures выпустила дебютный трейлер фильма «Как приручить дракона» с реальными актерами.

Афиша Кино Кинопрокат отдых Развлечения

Новости

Краснодар и Ростов-на-Дону вошли в рейтинг городов с самой дешевой арендой на Новый год
Из Сочи на Шри-Ланку самолеты теперь будут летать каждый день
Pixar выпустила первый трейлер «Студии сновидений» с героями «Головоломки»
Авторская поэзия и живая музыка. В Краснодаре состоится концерт «Na рифмы»
Краснодарцев приглашают на кринж-пати, где будут смотреть «Дневники принцессы» и «Дряные девчонки»
В Краснодаре на «Солнечном острове» пройдет бесплатный забег. Когда и как присоединиться

Лента новостей

В Фанагории обнаружили древнейшую в мире синагогу
Вчера, 17:47
В Фанагории обнаружили древнейшую в мире синагогу
Самое главное о сенсационной научной находке
«Галочка, беру?» Цветные ценники, редкие находки и очереди в примерочные
21 ноября, 10:00
«Галочка, беру?» Цветные ценники, редкие находки и очереди в примерочные
Обзор краснодарских секонд-хендов
«Начните уже перерабатывать»
Вчера, 15:54
«Начните уже перерабатывать»
Краснодарцев предупредили о сжигании рисовой соломы

Реклама на сайте