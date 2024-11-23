Pixar выпустила первый трейлер «Студии сновидений» с героями «Головоломки»
Вышел официальный трейлер спин-оффа «Головоломки» про создание снов (6+)
В сети появился трейлер нового проекта студии Pixar — анимационного мультсериала «Студия сновидений». Это четырехсерийный спин-офф (сюжетное ответвление) «Головоломки». Его сняли в стиле мокьюментари или псведодокументального фильма.
Сериал расскажет о персонажах, которые работают на студии и создают сны главной героини Райли. Помимо новых героев будут и знакомые эмоции — Радость, Гнев, Грусть, Страх и Брезгливость.
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