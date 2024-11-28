Краснодарцев приглашают на лекцию об Александре Македонском и эпохе эллинизма

Искусствовед Марина Тевзадзе расскажет о великом полководце, который в IV веке до нашей эры задумал объединить народы планеты под своей властью.

«Идея покорения мира стара, как и сам мир. К счастью, никто не сумел осуществить ее, но один из великих завоевателей был близок к ее воплощению. Возможно, даже ближе, чем другие, пришедшие после него. История сохранила для нас его черты, запечатленные древнегреческим скульптором Лисиппом, и письменные свидетельства его подвигов. Попробуем прикоснуться к далекому прошлому и представить, каким на самом деле был Александр, молодой царь маленькой Македонии», — рассказали организаторы.

Культурное пространство «Спутник» находится по адресу улица Ишунина, 2. Начало лекции в 18:00.

Александр Македонский за свою недолгую карьеру полководца успел подчинить себе Грецию, Сирию, Палестину, Египет, Среднюю Азию. В западной историографии известен как Александр Великий.