Краснодарцев приглашают на лекцию об Александре Македонском и эпохе эллинизма
Искусствовед Марина Тевзадзе расскажет о великом полководце (12+)
Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 30 ноября лекцию «Александр Македонский и эпоха эллинизма».
Искусствовед Марина Тевзадзе расскажет о великом полководце, который в IV веке до нашей эры задумал объединить народы планеты под своей властью.
Для смелых и свободных:
«Идея покорения мира стара, как и сам мир. К счастью, никто не сумел осуществить ее, но один из великих завоевателей был близок к ее воплощению. Возможно, даже ближе, чем другие, пришедшие после него. История сохранила для нас его черты, запечатленные древнегреческим скульптором Лисиппом, и письменные свидетельства его подвигов. Попробуем прикоснуться к далекому прошлому и представить, каким на самом деле был Александр, молодой царь маленькой Македонии», — рассказали организаторы.
Культурное пространство «Спутник» находится по адресу улица Ишунина, 2. Начало лекции в 18:00.
Александр Македонский за свою недолгую карьеру полководца успел подчинить себе Грецию, Сирию, Палестину, Египет, Среднюю Азию. В западной историографии известен как Александр Великий.
Эллинизм — период в истории Средиземноморья, длившийся со времени смерти Александра Македонского (323 до нашей эры) до установления римского господства на этих территориях в 30 году до нашей эры. Особенность периода — широкое распространение древнегреческого языка и культуры.
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