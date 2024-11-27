Для смелых и свободных. Краснодарцев приглашают на литературную лекцию о Маркизе де Саде и Захер-Мазохе

В Краснодаре 30 ноября состоится лекция о творчестве двух скандальных писателей (18+)

«Нам предстоит возможно самый пристойный разговор о непристойном из всех возможных. Маркиз де Сад и Леопольд фон Захер-Мазох не только предвосхищают свое время, но и кажутся скандальными и по сей день. При этом беседа о том, что они открыли, лежит не столько в области литературы, сколько в области психологии, эстетики и философии морали», — рассказали организаторы.

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 30 ноября лекцию «Маркиз де Сад и Захер-Мазох: сад земных наслаждений в литературе XVIII-XIX веков».

Вера Ткаченко и Елена Хомухина расскажут о том, как философы XX века (Фуко, Делёз, Бланшо и другие), а тоже писатели XVIII-XIX веков (Флобер, Аполлинер, Бретон, Достоевский) осмысляли творчество этих двух авторов в концепции проблемы насилия в культуре.

Перед встречей организаторы рекомендуют ознакомиться с произведениями «Венера в мехах» или любыми рассказами из сборника «Демонические женщины» (Леопольд фон Захер-Мазох), также «Сто двадцать дней Содома» или «Философия в будуаре» (Маркиз де Сад).

Начало лекции в 20:30. Встреча пройдет в фотостудии «Ретроградъ» по адресу улица Красная, 64.