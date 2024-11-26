Сигналист, помощник машиниста, дежурный: РЖД разместили на сайте объявлений 170 новых вакансий в Краснодарском крае
Осенью 2024 года «Российские железные дороги» разместили на Авито Работе 170 новых вакансий для жителей Краснодарского края
Работодатель ищет помощников машиниста, монтеров пути, электромехаников, сигналистов, дежурных по станции и представителей многих других профессий.
Компания предлагает бесплатное обучение более чем 100 профессиям в собственных учебных центрах, высокие стипендии и жилье на время обучения.
Читайте также:
Чтобы рассказать о возможностях трудоустройства, компания использует наружную рекламу и рекламные инструменты Авито — медийные баннеры, рассылки и сторис. В фотосессии для сайта, рекламных щитов и других носителей поучаствовали реальные сотрудники компании РЖД.
Рекламную кампанию уже запустили в 5 городах страны: Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Воронеже и Саратове.
«Сфера железнодорожных перевозок в России активно развивается. Это требует привлечения квалифицированного персонала различных категорий. В условиях дефицита кадров мы стремимся сотрудничать с бизнесом, чтобы эффективнее доносить до соискателей возможности трудоустройства или смены карьеры по востребованным профессиям», — отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.
Как писали Юга.ру, РЖД запустит еще один новогодний поезд в Сочи и Имеретинский курорт. Где будут остановки?