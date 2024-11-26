Сигналист, помощник машиниста, дежурный: РЖД разместили на сайте объявлений 170 новых вакансий в Краснодарском крае

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Осенью 2024 года «Российские железные дороги» разместили на Авито Работе 170 новых вакансий для жителей Краснодарского края

Работодатель ищет помощников машиниста, монтеров пути, электромехаников, сигналистов, дежурных по станции и представителей многих других профессий. 

Компания предлагает бесплатное обучение более чем 100 профессиям в собственных учебных центрах, высокие стипендии и жилье на время обучения.

  • © Скриншот с сайта avito.ru
    © Скриншот с сайта avito.ru

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Чтобы рассказать о возможностях трудоустройства, компания использует наружную рекламу и рекламные инструменты Авито — медийные баннеры, рассылки и сторис. В фотосессии для сайта, рекламных щитов и других носителей поучаствовали реальные сотрудники компании РЖД.

Рекламную кампанию уже запустили в 5 городах страны: Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Воронеже и Саратове.

«Сфера железнодорожных перевозок в России активно развивается. Это требует привлечения квалифицированного персонала различных категорий. В условиях дефицита кадров мы стремимся сотрудничать с бизнесом, чтобы эффективнее доносить до соискателей возможности трудоустройства или смены карьеры по востребованным профессиям», — отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

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Авито Вакансии Железная дорога интересная профессия Интернет Работа РЖД Трудоустройство

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