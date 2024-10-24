В Краснодаре и Сочи введут туристический налог. В прокуратуре рассказали, кто его будет платить
Власти Краснодара и Сочи с 2025 года заменят курортный сбор на туристический налог
Предыстория. В июле 2024 года Минфин заявил, что собирается преобразовать курортный сбор в туристический налог. Это будет местный платеж, муниципалитеты смогут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры.
После этого о турналоге заговорили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре и Сочи. Ставка — не менее 100 рублей.
23 октября прокуратура Краснодарского края подтвердила, что в регионе будут взимать туристический налог. Платить его будут компании и лица, предоставляющие жилье.
Гостиницы будут включать налог в стоимость проживания, а в чеке отдельно указывать ставку и сумму. Деньги города и курорты смогут распределять самостоятельно и тратить их не только на развитие туризма.
Ставка налога постепенно будет расти, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по одному проценту в год до 2029 года. С 2030 года её размер расти не будет.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Алексей Мусакин считает туристический налог более простым механизмом. Однако президент РСТ Илья Уманский убежден, что налог повлияет на стоимость жилья и негативно скажется на внутреннем туризме в целом.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край возглавил топ регионов для зимнего отдыха сезона 2024-2025. На Кубань приходится 32% бронирований от общего числа.