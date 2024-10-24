В Краснодаре и Сочи введут туристический налог. В прокуратуре рассказали, кто его будет платить

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Власти Краснодара и Сочи с 2025 года заменят курортный сбор на туристический налог

Предыстория. В июле 2024 года Минфин заявил, что собирается преобразовать курортный сбор в туристический налог. Это будет местный платеж, муниципалитеты смогут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры.

После этого о турналоге заговорили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре и Сочи. Ставка — не менее 100 рублей.

23 октября прокуратура Краснодарского края подтвердила, что в регионе будут взимать туристический налог. Платить его будут компании и лица, предоставляющие жилье.

Гостиницы будут включать налог в стоимость проживания, а в чеке отдельно указывать ставку и сумму. Деньги города и курорты смогут распределять самостоятельно и тратить их не только на развитие туризма.

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Ставка налога постепенно будет расти, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по одному проценту в год до 2029 года. С 2030 года её размер расти не будет.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Алексей Мусакин считает туристический налог более простым механизмом. Однако президент РСТ Илья Уманский убежден, что налог повлияет на стоимость жилья и негативно скажется на внутреннем туризме в целом.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край возглавил топ регионов для зимнего отдыха сезона 2024-2025. На Кубань приходится 32% бронирований от общего числа.

Деньги Краснодар Курорты и туризм Налоги путешествия Сочи

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В Краснодаре и Сочи введут туристический налог. В прокуратуре рассказали, кто его будет платить
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