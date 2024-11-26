В Краснодаре выпало четыре сантиметра снега. Собрали кадры из соцсетей

В Краснодаре 26 ноября дневные температуры будут на 4-5 °С ниже положенных по климату

Ночью 26 ноября в Краснодаре выпал первый в этом сезоне снег. Как заявил синоптик Михаил Леус, высота осадков в кубанской столице составила 4 см.

На территории Краснодарского края максимум снега выпало в посёлке Горном под Новороссийском — 21 см.

26 ноября в регионе ожидается облачная погода. Пройдут дожди, переходящие в мокрый снег, на дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха 3-5 °С, это на 4-5 °С ниже положенного по климату. Ветер 3-8 м/с.

В среду, 27 ноября, синоптики прогнозируют небольшие дожди с мокрым снегом и температуру воздуха 3-5 °С.