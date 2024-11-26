В Краснодаре выпало четыре сантиметра снега. Собрали кадры из соцсетей

Краснодарский край

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  • Снег в Краснодаре, 26 ноября 2024 года © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Снег в Краснодаре, 26 ноября 2024 года © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Краснодаре 26 ноября дневные температуры будут на 4-5 °С ниже положенных по климату

Ночью 26 ноября в Краснодаре выпал первый в этом сезоне снег. Как заявил синоптик Михаил Леус, высота осадков в кубанской столице составила 4 см. 

На территории Краснодарского края максимум снега выпало в посёлке Горном под Новороссийском — 21 см. 

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26 ноября в регионе ожидается облачная погода. Пройдут дожди, переходящие в мокрый снег, на дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха 3-5 °С, это на 4-5 °С ниже положенного по климату. Ветер 3-8 м/с.

В среду, 27 ноября, синоптики прогнозируют небольшие дожди с мокрым снегом и температуру воздуха 3-5 °С.

Как писали Юга.ру, синоптики рассказали, какая зима ожидается в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

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В Краснодаре выпало четыре сантиметра снега. Собрали кадры из соцсетей

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