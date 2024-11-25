В Анапе стаи птиц образовали мурмурацию

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Новости Краснодара — Город» https://t.me/krd_gorod_space/1705
    © Скриншот из телеграм-канала «Новости Краснодара — Город» https://t.me/krd_gorod_space/1705

В Анапе тысячи скворцов показали мурмурацию. Так называют птичьи танцы

24 ноября телеграм-канал «Новости Краснодара — Город» опубликовал кадры птичьих танцев под Анапой. Птицы сбивались в огромные стаи и показывали в небе различные фигуры.

Такое явление называется мурмурация.

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Мурмурация в переводе с латыни (murmuratio) дословно означает «бормотание». Это название родилось от звука, в который сливается шелест тысяч крыльев во время полета. Мурмурации обычно можно наблюдать примерно за час до захода солнца осенью, зимой и ранней весной, когда птицы находятся рядом с местом ночевки. Иногда они длятся около часа. Чаще всего мурмурации устраивают скворцы.

В 2022 году ТАСС написал, что это явление до сих пор остается загадкой. По одним предположениям — воздушные танцы птицы используют для защиты, а по другим, чтобы привлечь больше сородичей. Для обычного полета нужно много энергии, а они расходуют ее эффективно. Но в случае мурмурации кажется, что птицы просто расходятся и собираются вместе и танцуют.

Стая распадается на части и снова сливается воедино. Так получаются фигуры, напоминающие каплю или восьмерку. При этом птицы летят довольно быстро (до 50 км/ч), но не сталкиваются и не сбиваются с курса. Мурмурации не имеют лидера, а все движения регулируются отдельными особями.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре в Краснодарском крае нашли насекомых, которых раньше не было в регионе.

Анапа Животные Птицеводство птицы Экология

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