В Анапе стаи птиц образовали мурмурацию

Мурмурация в переводе с латыни (murmuratio) дословно означает «бормотание». Это название родилось от звука, в который сливается шелест тысяч крыльев во время полета. Мурмурации обычно можно наблюдать примерно за час до захода солнца осенью, зимой и ранней весной, когда птицы находятся рядом с местом ночевки. Иногда они длятся около часа. Чаще всего мурмурации устраивают скворцы.



В 2022 году ТАСС написал, что это явление до сих пор остается загадкой. По одним предположениям — воздушные танцы птицы используют для защиты, а по другим, чтобы привлечь больше сородичей. Для обычного полета нужно много энергии, а они расходуют ее эффективно. Но в случае мурмурации кажется, что птицы просто расходятся и собираются вместе и танцуют.



Стая распадается на части и снова сливается воедино. Так получаются фигуры, напоминающие каплю или восьмерку. При этом птицы летят довольно быстро (до 50 км/ч), но не сталкиваются и не сбиваются с курса. Мурмурации не имеют лидера, а все движения регулируются отдельными особями.