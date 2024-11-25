«Чтобы ни одно покушение на эту красоту не осталось безнаказанным». В Краснодаре установят камеры для защиты новогодней иллюминации

25 ноября мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что на Александровском бульваре увеличат количество камер наблюдения для сохранности новогодней иллюминации.



«Есть и такие, кому недостаточно посмотреть, обязательно нужно оторвать что-нибудь, сделать фото, сидя на одной из фигур, сломать. Был уже прецедент.

Мы обязаны обеспечить сохранность украшений. Чтобы ни одно покушение на эту красоту не осталось безнаказанным», — написал Наумов.