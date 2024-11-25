«Чтобы ни одно покушение на эту красоту не осталось безнаказанным». В Краснодаре установят камеры для защиты новогодней иллюминации

Краснодарский край

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  • © Фото Арины Богдановой, Юга.ру
    © Фото Арины Богдановой, Юга.ру

На Александровском бульваре установят дополнительные камеры с системой распознавания лиц

25 ноября мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что на Александровском бульваре увеличат количество камер наблюдения для сохранности новогодней иллюминации.

«Есть и такие, кому недостаточно посмотреть, обязательно нужно оторвать что-нибудь, сделать фото, сидя на одной из фигур, сломать. Был уже прецедент. 

Мы обязаны обеспечить сохранность украшений. Чтобы ни одно покушение на эту красоту не осталось безнаказанным», — написал Наумов.

Песковики и змея на пляже:

По словам мэра, камеры установят на всех подходах к бульвару. Они будут фиксировать обстановку на аллее и лица прохожих.

«Если кто-то сломает конструкции, мы передадим информацию в полицию, а уж там церемониться не станут», — заявил он.

22 ноября в соцсетях опубликовали кадры светящейся иллюминации. Пока ее только тестируют:

Ранее Юга.ру делились фото праздничной иллюминации — на улице Красной собрали новогоднюю елку из разноцветных шаров. Еще одна новинка — голографические звезды или яркие перламутровые кристаллы. 

Первые световые конструкции и «снежинки» начали устанавливать в конце октября, затем над памятником Шурику и Лидочке возвели первую в Краснодаре новогоднюю елку. Завершить работы планируют к началу декабря. 

Отметим, что новогоднюю иллюминацию от улицы Буденного до Гаврилова делает инвестор, имя которого в мэрии не разрешают. По информации СМИ, это компания Сергея Галицкого.

Безопасность Благоустройство Город Евгений Наумов Краснодар Новый год

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