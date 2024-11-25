В Краснодаре покажут спектакль «Нежность» о случайной встрече одноклассников

Театр «Шардам» анонсировал на 1 декабря показ спектакля «Нежность». В основе сценария лежит пьеса известного российского драматурга Николая Коляды.

Двое одноклассников спустя 20 лет после окончания школы встретились в электричке. Она замужем и работает продавщицей на рынке. Он свободен и одет в военную форму. Она едет в свой сад за городом, где в погребе хранит тетрадку со своими стихами. Она по-прежнему мечтает о принце на белом коне. Для него мир, прежде всего, материален. Зрителям предстоит узнать, чем закончится эта случайная встреча.