В Краснодаре покажут спектакль «Нежность» о случайной встрече одноклассников
В Краснодаре 1 декабря можно будет посмотреть спектакль по пьесе Николая Коляды (16+)
Театр «Шардам» анонсировал на 1 декабря показ спектакля «Нежность». В основе сценария лежит пьеса известного российского драматурга Николая Коляды.
Двое одноклассников спустя 20 лет после окончания школы встретились в электричке. Она замужем и работает продавщицей на рынке. Он свободен и одет в военную форму. Она едет в свой сад за городом, где в погребе хранит тетрадку со своими стихами. Она по-прежнему мечтает о принце на белом коне. Для него мир, прежде всего, материален. Зрителям предстоит узнать, чем закончится эта случайная встреча.
Показ состоится в рамках фестиваля «АРТ&ШОК». Постановку осуществил геленджикский театр-студия «Некий дом».
Начало спектакля в 17:00. Театр «Шардам» находится по адресу улица Коммунаров, 268, литер Д.
Как писали Юга.ру, театр «Шардам» анонсировал на 7-8 декабря премьеру спектакля «КрылOFF». В основе лежит режиссерская фантазия на тему самых известных басен Ивана Крылова.