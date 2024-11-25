В Краснодаре покажут спектакль «Нежность» о случайной встрече одноклассников

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре 1 декабря можно будет посмотреть спектакль по пьесе Николая Коляды (16+)

Театр «Шардам» анонсировал на 1 декабря показ спектакля «Нежность». В основе сценария лежит пьеса известного российского драматурга Николая Коляды.

Двое одноклассников спустя 20 лет после окончания школы встретились в электричке. Она замужем и работает продавщицей на рынке. Он свободен и одет в военную форму. Она едет в свой сад за городом, где в погребе хранит тетрадку со своими стихами. Она по-прежнему мечтает о принце на белом коне. Для него мир, прежде всего, материален. Зрителям предстоит узнать, чем закончится эта случайная встреча.

Читайте также:

Показ состоится в рамках фестиваля «АРТ&ШОК». Постановку осуществил геленджикский театр-студия «Некий дом».

Начало спектакля в 17:00. Театр «Шардам» находится по адресу улица Коммунаров, 268, литер Д.

Как писали Юга.ру, театр «Шардам» анонсировал на 7-8 декабря премьеру спектакля «КрылOFF». В основе лежит режиссерская фантазия на тему самых известных басен Ивана Крылова.

Афиша Искусство Краснодар отдых Развлечения События Театры Фестивали

Новости

В Краснодаре покажут спектакль «Нежность» о случайной встрече одноклассников
Фестиваль локальной культуры пройдет в Краснодаре. В программе распродажи книг и растений, маркет местных брендов, лекции и концерты
В Анапе стаи птиц образовали мурмурацию
В Японском саду парка «Краснодар» на прежнее место вернулся огромный красно-желтый дракон
«Чтобы ни одно покушение на эту красоту не осталось безнаказанным». В Краснодаре установят камеры для защиты новогодней иллюминации
Краснодарский край занял 11 место по популярности ЗОЖ. Адыгея — на четвертой строчке

Лента новостей

Реклама на сайте