Фестиваль локальной культуры пройдет в Краснодаре. В программе распродажи книг и растений, маркет местных брендов, лекции и концерты

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

В Краснодаре вновь пройдет двухдневный фестиваль «Локаллист». Узнали, когда и какая программа (0+)

Краснодарский проект «Локаллист» анонсировал на 30 ноября и 1 декабря фестиваль локальной культуры. 

Гостей ждет маркет краснодарских брендов. Около 70 мастеров представят свои изделия: одежду и аксессуары, бижутерию, детские товары и игрушки, натуральную косметику, декор для дома, посуду и керамические изделия, авторские открытки с достопримечательностями Краснодара.

В Краснодаре открылась бесплатная выставка «Осколки прошлого»:

На фестивале пройдет благотворительная распродажа книг. Литературное сообщество «Бродский» сообщило Юга.ру, что книги будут стоить от 100 рублей. Средства от продажи отправят на помощь приюту для бездомных животных «Краснодог» и Центру спасения диких животных.

В отдельной зоне будет проходить обмен комнатными растениями и распродажа от главного флориста кофейной сети «Зацепи».

Организаторы также запланировали большую культурную программу. Каждые полтора часа будут выступать краснодарские музыканты — диджеи, джаз-артисты, барабанщики, рок-группы и фолк-коллективы. Запланированы встречи на тему развития локальной идентичности и маркетинга, лекции от мастеров и основателей брендов. Подробная программа выступлений опубликована здесь.

Кроме того, пройдут чайные церемонии, розыгрыши подарков. Для детей организуют специальную зону с мастер-классами.

Фестиваль пройдет 30 ноября и 1 декабря с 12:00 до 20:00 в бизнес-центре «Централь» на улице Гимназической, 65. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре книжный магазин «Чарли» вновь открылся после летнего пожара.

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