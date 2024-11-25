Летевший из Сочи в Анталью самолет загорелся при посадке. Главное о происшествии

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия, В мире

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов видео из телеграм-канала «DonDay | Новости Ростова»
    © Коллаж из скриншотов видео из телеграм-канала «DonDay | Новости Ростова»

Самолет ростовской авиакомпании «Азимут» вспыхнул при посадке в Турции

Вечером 24 ноября в аэропорту Антальи загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Азимут», летевший из Сочи. Это произошло при посадке. Из-за сильного удара о полосу разлилось топливо, которое загорелось.

На борту находилось 79 человек, из них девять — дети. Всех пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Никто не пострадал.

Причиной жесткой посадки называют погодные условия — сильный и порывистый ветер.

Читайте также:

Как сообщает KrasnodarMedia, пассажиры около восьми часов ждали у ленты терминала свой багаж. Им только один раз предложили бургеры и потом отвели в кафе. По словам одного из ожидающих, они уже подготовили коллективный иск к авиакомпании «Азимут».

Волго-Донская транспортная прокуратура проведет проверку по факту возгорания самолета.

Из-за происшествия взлетно-посадочную полосу аэропорта Антальи закрыли. Хаб не принимал самолеты. Утром 25 ноябоя аэропорт возобновил прием международных рейсов, в том числе из России. Это следует из данных онлайн-табло.

Как писали Юга.ру, Сухумский аэропорт планируют реконструировать к концу 2024 года. Работать воздушная гавань начнет только в 2025-м.

Авиация Аэропорты Пожары Происшествия Сочи Турция

Новости

Летевший из Сочи в Анталью самолет загорелся при посадке. Главное о происшествии
Краснодарский «Один театр» запустил шоу видео-интервью с актерами
Мокрый снег, гололед и сильный ветер ожидаются в Краснодарском крае в начале недели
Теплая, но снежная. Синоптики рассказали, какая зима ожидается в Краснодаре и Ростове-на-Дону
Некоторые районы Кубани засыпало снегом, а улицы Краснодара затопило после дождя. Собрали кадры из соцсетей
Центр Краснодара перекроют 25 ноября из-за празднования Дня матери

Лента новостей

Реклама на сайте