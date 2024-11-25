Летевший из Сочи в Анталью самолет загорелся при посадке. Главное о происшествии
Самолет ростовской авиакомпании «Азимут» вспыхнул при посадке в Турции
Вечером 24 ноября в аэропорту Антальи загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Азимут», летевший из Сочи. Это произошло при посадке. Из-за сильного удара о полосу разлилось топливо, которое загорелось.
На борту находилось 79 человек, из них девять — дети. Всех пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Никто не пострадал.
Причиной жесткой посадки называют погодные условия — сильный и порывистый ветер.
Как сообщает KrasnodarMedia, пассажиры около восьми часов ждали у ленты терминала свой багаж. Им только один раз предложили бургеры и потом отвели в кафе. По словам одного из ожидающих, они уже подготовили коллективный иск к авиакомпании «Азимут».
Волго-Донская транспортная прокуратура проведет проверку по факту возгорания самолета.
Из-за происшествия взлетно-посадочную полосу аэропорта Антальи закрыли. Хаб не принимал самолеты. Утром 25 ноябоя аэропорт возобновил прием международных рейсов, в том числе из России. Это следует из данных онлайн-табло.
Как писали Юга.ру, Сухумский аэропорт планируют реконструировать к концу 2024 года. Работать воздушная гавань начнет только в 2025-м.