Летевший из Сочи в Анталью самолет загорелся при посадке. Главное о происшествии

На борту находилось 79 человек, из них девять — дети. Всех пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Никто не пострадал.

Вечером 24 ноября в аэропорту Антальи загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Азимут», летевший из Сочи. Это произошло при посадке. Из-за сильного удара о полосу разлилось топливо, которое загорелось.

Как сообщает KrasnodarMedia, пассажиры около восьми часов ждали у ленты терминала свой багаж. Им только один раз предложили бургеры и потом отвели в кафе. По словам одного из ожидающих, они уже подготовили коллективный иск к авиакомпании «Азимут».

Волго-Донская транспортная прокуратура проведет проверку по факту возгорания самолета.

Из-за происшествия взлетно-посадочную полосу аэропорта Антальи закрыли. Хаб не принимал самолеты. Утром 25 ноябоя аэропорт возобновил прием международных рейсов, в том числе из России. Это следует из данных онлайн-табло.