Центр Краснодара перекроют 25 ноября из-за празднования Дня матери
В центре Краснодара временно запретят движение транспорта. Показываем, где нельзя будет проехать
Администрация Краснодара сообщила, что в понедельник, 25 ноября, будет ограничено движение транспорта на участке улицы Гоголя. Проезд будет закрыт с 6:00 до 16:00 от улицы Красноармейской до Рашпилевской.
Припаркованные машины с участка уберут в ночь с 24 на 25 ноября.
Ограничения связаны с мероприятиями в честь празднования Дня матери. Праздничный концерт пройдет в Краснодарской филармонии им. Пономаренко по улице Красной, 55.
День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2024 году праздник выпал на 24 ноября.
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