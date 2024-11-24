Центр Краснодара перекроют 25 ноября из-за празднования Дня матери

В центре Краснодара временно запретят движение транспорта. Показываем, где нельзя будет проехать

Администрация Краснодара сообщила, что в понедельник, 25 ноября, будет ограничено движение транспорта на участке улицы Гоголя. Проезд будет закрыт с 6:00 до 16:00 от улицы Красноармейской до Рашпилевской.

Припаркованные машины с участка уберут в ночь с 24 на 25 ноября.