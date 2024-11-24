Центр Краснодара перекроют 25 ноября из-за празднования Дня матери

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В центре Краснодара временно запретят движение транспорта. Показываем, где нельзя будет проехать

Администрация Краснодара сообщила, что в понедельник, 25 ноября, будет ограничено движение транспорта на участке улицы Гоголя. Проезд будет закрыт с 6:00 до 16:00 от улицы Красноармейской до Рашпилевской.

Припаркованные машины с участка уберут в ночь с 24 на 25 ноября.

  • © Скриншот с сайта krd.ru
    © Скриншот с сайта krd.ru

Ограничения связаны с мероприятиями в честь празднования Дня матери. Праздничный концерт пройдет в Краснодарской филармонии им. Пономаренко по улице Красной, 55.

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2024 году праздник выпал на 24 ноября.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае ввели штраф за парковку автомобилей на клумбах и газонах.

Автомобили Дороги Краснодар Праздники Транспорт

Новости

Некоторые районы Кубани засыпало снегом, а улицы Краснодара затопило после дождя. Собрали кадры из соцсетей
Центр Краснодара перекроют 25 ноября из-за празднования Дня матери
В Геленджике открыли зимние пляжи. Где они расположены?
Жители Новороссийска и Геленджика на двое суток останутся без воды
В Ейске шестилетние Варя и Маша Мирошниченко нуждаются в дорогостоящем лечении. Как им помочь?
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с экспертом аниме «Ариэтти из страны лилипутов»

Лента новостей

В Фанагории обнаружили древнейшую в мире синагогу
22 ноября, 17:47
В Фанагории обнаружили древнейшую в мире синагогу
Самое главное о сенсационной научной находке
«Галочка, беру?» Цветные ценники, редкие находки и очереди в примерочные
21 ноября, 10:00
«Галочка, беру?» Цветные ценники, редкие находки и очереди в примерочные
Обзор краснодарских секонд-хендов
«Начните уже перерабатывать»
22 ноября, 15:54
«Начните уже перерабатывать»
Краснодарцев предупредили о сжигании рисовой соломы

Реклама на сайте