Краснодар и Ростов-на-Дону вошли в рейтинг городов с самой дешевой арендой на Новый год

При этом, по данным экспертов, 2500 рублей можно остановиться в отелях Краснодара.

21 «Газета.Ru» со ссылкой на исследование OneTwoTrip сообщила , что наиболее доступными стали гостиницы Ростова-на-Дону. Там номер обойдется примерно в 1800 рублей за ночь.

2600 рублей стоят сутки в гостиницах Волгограда, Йошкар-Олы и Чебоксар. При бюджете в 2700 рублей можно забронировать номер в Самаре и Липецке, а в 2800 — в Сочи и Уфе. За 2900 рублей найдется отель в Архангельске, Анапе и Воронеже.

Жилье со стоимостью суток в 3 000 рублей можно забронировать во Владивостоке, Санкт-Петербурге, Красноярске, Владикавказе, Минеральных Водах и Благовещенске.

Аналитики отметили, что дешево провести зимние праздники можно и за границей. Самые бюджетные гостиницы находятся в индийском Варанаси — там жилье стоит около 1000 рублей в сутки. Далее следуют сразу несколько городов Вьетнама: в Дананге ночь в отеле стоит порядка 1100 рублей, в Нячанге — 1200, в Хошимине — 1300, а в Ханое — 1400.

За 1600 рублей можно забронировать гостиницу в Убуде, за 1700 рублей — в Денпасаре, а за 1800 — в Бангкоке. При бюджете в 2000 рублей получится найти отель в Куала-Лумпуре и Коломбо.

Также дешевые отели можно найти и в Египте. В Каире найдется номер за 1500 рублей в сутки. Меньше 3000 рублей обойдется ночь в Хургаде (2700) и Шарм-эль- Шейхе (2900).