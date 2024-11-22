Сочинский нацпарк приглашает на уборку Крабового ущелья

Краснодарский край

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  • © Иван Вислов. ЮГА.ру
    © Иван Вислов. ЮГА.ру

В Крабовом ущелье Сочи 23 ноября пройдет субботник

Клуб добровольцев Сочинского национального парка анонсировал на 23 ноября субботник на территории природного комплекса Крабовое ущелье. Участники будут убирать мусор, в том числе чистить туристическую инфраструктуру от ленточек желаний.

Субботник продлится с 10:00 до 13:00. Сбор группы в поселке Лазаревском у магазина «Марка» по адресу улица Калараша, 172. Там находится конечная остановка маршрута №68 «ТВС».

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Участвовать в уборке могут все желающие 10-70 лет. Форма одежды — любая удобная, желательно надеть закрытую обувь на нескользящей подошве. Организаторы рекомендуют иметь при себе ножницы или канцелярский нож, воду и перекус.

Крабовое ущелье — живописное место протяженностью в полтора километра. Находится около реки Псезуапсе и относится к территории Сочинского национального парка. Свое название получило благодаря пресноводным крабам, живущим в горном ручье.

Как писали Юга.ру, Росрыболовство с 2025 года планирует начать очистку Азовского моря от медуз. 

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