Сочинский нацпарк приглашает на уборку Крабового ущелья

Клуб добровольцев Сочинского национального парка анонсировал на 23 ноября субботник на территории природного комплекса Крабовое ущелье. Участники будут убирать мусор, в том числе чистить туристическую инфраструктуру от ленточек желаний.

Субботник продлится с 10:00 до 13:00. Сбор группы в поселке Лазаревском у магазина «Марка» по адресу улица Калараша, 172. Там находится конечная остановка маршрута №68 «ТВС».