Власти Анапы перенесли празднование Дня города с сентября на декабрь
Депутаты ЗСК решили перенести празднование Дня города Анапы на 15 декабря
21 ноября пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что на сессии Заксобрания Краснодарского края глава курорта Василий Швец предложил перенести празднование дня города на 15 декабря. Ранее его отмечали в третью субботу сентября. Праздник часто совпадал с Днем освобождения муниципалитета от фашистских захватчиков.
При этом именно 15 декабря 1846 года Указом царя Николая I крепость Анапа получила статус города.
Песковики и змея на пляже:
«Это решение позволит разграничить важнейшие страницы в жизни курорта и отдать дань уважения истории. Таким образом мы будем праздновать День города в его фактический день рождения — 15 декабря», — заявил Василий Швец.
Парламентарии региона поддержали инициативу. Соответствующие поправки внесут в закон Краснодарского края «Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае».
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