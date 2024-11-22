Власти Анапы перенесли празднование Дня города с сентября на декабрь

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Депутаты ЗСК решили перенести празднование Дня города Анапы на 15 декабря

21 ноября пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что на сессии Заксобрания Краснодарского края глава курорта Василий Швец предложил перенести празднование дня города на 15 декабря. Ранее его отмечали в третью субботу сентября. Праздник часто совпадал с Днем освобождения муниципалитета от фашистских захватчиков.  

При этом именно 15 декабря 1846 года Указом царя Николая I крепость Анапа получила статус города.

Песковики и змея на пляже:

«Это решение позволит разграничить важнейшие страницы в жизни курорта и отдать дань уважения истории. Таким образом мы будем праздновать День города в его фактический день рождения — 15 декабря», — заявил Василий Швец.

Парламентарии региона поддержали инициативу. Соответствующие поправки внесут в закон Краснодарского края «Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре и Сочи не будет массовых гуляний и концертов в Новый год.

Анапа Василий Швец Город ЗСК Курорты и туризм Праздники Чиновники

Новости

Сочинский нацпарк приглашает на уборку Крабового ущелья
Кемпинги, пляжи и горнолыжные трассы Краснодарского края будут получать «звезды»
В Сочи резко повысится стоимость проезда в автобусах
Власти Анапы перенесли празднование Дня города с сентября на декабрь
Краснодарцев приглашают послушать поэзию Ахматовой
В Краснодаре в кино показывают триллер «Конклав» про Ватикан

Лента новостей

Реклама на сайте