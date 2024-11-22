Власти Анапы перенесли празднование Дня города с сентября на декабрь

21 ноября пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что на сессии Заксобрания Краснодарского края глава курорта Василий Швец предложил перенести празднование дня города на 15 декабря. Ранее его отмечали в третью субботу сентября. Праздник часто совпадал с Днем освобождения муниципалитета от фашистских захватчиков.

При этом именно 15 декабря 1846 года Указом царя Николая I крепость Анапа получила статус города.