Жители Новороссийска и Геленджика на двое суток останутся без воды
Жителям на время отключений обещают подвозить воду по заявкам
МЦУ Новороссийска сообщил, что с 6:00 27 ноября жителям отключат воду на двое суток. Это связано с ремонтом Троицкого группового водопровода.
«Троицкий групповой водопровод будет проводить переключение на вновь проложенный водовод в Геленджик. По этой причине в Новороссийске ориентировочно в течение двух суток будет прекращена подача воды всем абонентам присоединений к водопроводной сети ТГВ», — говорится в посте.
Воду жителям будут подвозить. Заявки можно оставить по телефонам: 8 (8617) 30-98-60, 8 (8617) 30-98-61 и 8 (8617) 76-72-76.
«Стабильно нет воды — это и есть стабилизация»:
В Геленджике воды не будет с 8:00 27 ноября до 12:00 28 ноября, сообщила компания «Концессии водоснабжения — Геленджик». Воду на два часа включат в среду, 27 ноября, с 18:00 до 20:00 и в четверг, 28 ноября, с 6:00 до 8:00.
Где отключат водоснабжение:
- село Кабардинка;
- село Марьина Роща;
- село Виноградное;
- микрорайон Марьинский;
- микрорайон Северный;
- Геленджик от Тонкого мыса до улицы Садовой.
Подвозом воды будут заниматься управляющие компании. Оставить заявки можно по телефону 8 (86141) 2-10-33.
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