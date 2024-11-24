Жители Новороссийска и Геленджика на двое суток останутся без воды

Жителям на время отключений обещают подвозить воду по заявкам

«Троицкий групповой водопровод будет проводить переключение на вновь проложенный водовод в Геленджик. По этой причине в Новороссийске ориентировочно в течение двух суток будет прекращена подача воды всем абонентам присоединений к водопроводной сети ТГВ», — говорится в посте.

МЦУ Новороссийска сообщил , что с 6:00 27 ноября жителям отключат воду на двое суток. Это связано с ремонтом Троицкого группового водопровода.

«Стабильно нет воды — это и есть стабилизация»:

В Геленджике воды не будет с 8:00 27 ноября до 12:00 28 ноября, сообщила компания «Концессии водоснабжения — Геленджик». Воду на два часа включат в среду, 27 ноября, с 18:00 до 20:00 и в четверг, 28 ноября, с 6:00 до 8:00.

Где отключат водоснабжение:

село Кабардинка;

село Марьина Роща;

село Виноградное;

микрорайон Марьинский;

микрорайон Северный;

Геленджик от Тонкого мыса до улицы Садовой.

Подвозом воды будут заниматься управляющие компании. Оставить заявки можно по телефону 8 (86141) 2-10-33.