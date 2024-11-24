Жители Новороссийска и Геленджика на двое суток останутся без воды

Краснодарский край

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  • © Фото Mikes Photography, pixabay.com
    © Фото Mikes Photography, pixabay.com

Жителям на время отключений обещают подвозить воду по заявкам

МЦУ Новороссийска сообщил, что с 6:00 27 ноября жителям отключат воду на двое суток. Это связано с ремонтом Троицкого группового водопровода.

«Троицкий групповой водопровод будет проводить переключение на вновь проложенный водовод в Геленджик. По этой причине в Новороссийске ориентировочно в течение двух суток будет прекращена подача воды всем абонентам присоединений к водопроводной сети ТГВ», — говорится в посте.

Воду жителям будут подвозить. Заявки можно оставить по телефонам: 8 (8617) 30-98-60, 8 (8617) 30-98-61 и 8 (8617) 76-72-76

«Стабильно нет воды — это и есть стабилизация»:

В Геленджике воды не будет с 8:00 27 ноября до 12:00 28 ноября, сообщила компания «Концессии водоснабжения — Геленджик». Воду на два часа включат в среду, 27 ноября, с 18:00 до 20:00 и в четверг, 28 ноября, с 6:00 до 8:00.

Где отключат водоснабжение:

  • село Кабардинка;
  • село Марьина Роща;
  • село Виноградное;
  • микрорайон Марьинский;
  • микрорайон Северный;
  • Геленджик от Тонкого мыса до улицы Садовой.

Подвозом воды будут заниматься управляющие компании. Оставить заявки можно по телефону 8 (86141) 2-10-33.

Как писали Юга.ру, власти Новороссийска потратят деньги на сирены и ремонт укрытий вместо благоустройства детских площадок.

Водоснабжение Геленджик ЖКХ Новороссийск

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Жители Новороссийска и Геленджика на двое суток останутся без воды
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