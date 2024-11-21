Как продвигать свое дело в сфере ремонта и строительства онлайн? 5 советов экспертов

Вся Россия

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  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

Эксперты рынка онлайн-объявлений рассказали, как эффективно продвигать свои услуги по ремонту и строительству в интернете

По данным Авито Услуг, спрос на услуги ремонта и отделки недвижимости в России за третий квартал увеличился почти на 25%. Как показала совместная аналитика Авито Услуг и агентства ORO, 41% ремонтников и 37% строителей используют онлайн-инструменты для продвижения. 

Эксперты Авито Услуг собрали практические советы, которые помогут специалистам в сфере ремонта и строительства эффективно продвигать свои услуги в интернете:

  1. Начните с оформления профессионального профиля. Добавьте качественные фото своих работ. Снимайте каждый этап, включая «до» и «после», и используйте разные ракурсы. Разделите портфолио по типам услуг, добавьте подробные описания и регулярно добавляйте новые проекты. Инвестируйте в профессиональную фотосъемку, чтобы ваши работы выглядели привлекательно. Публикуйте кейсы с подробным объяснением процесса и результатов.

  2. Собирайте отзывы после каждого завершенного проекта. Оперативно отвечайте на них, в том числе на негативные. Просите довольных клиентов рекомендовать вас. Работайте над репутацией, чтобы рейтинг на платформах был выше 4.7. Показывайте сертификаты и лицензии, которые подтверждают вашу квалификацию.

  3. Ведите блог с советами по ремонту, рассказывайте о материалах, технологиях и контроле качества. Публикуйте полезный контент, чтобы клиенты видели вашу экспертизу.

  4. Используйте сезонные спецпредложения и создавайте акционные пакеты. Разрабатывайте решения для разных бюджетов. Для новых клиентов предлагайте бесплатные консультации или скидки на первый заказ.

  5. Обеспечьте быструю обратную связь. Старайтесь отвечать на запросы в течение 15 минут. Доверие и лояльность клиентов играют ключевую роль в успешном развитии бизнеса. Постоянное внимание к качеству услуг, быстрая обратная связь и готовность исправить ошибки укрепляют репутацию и помогают выстраивать долгосрочные отношения с клиентами.

Сделай красиво:

Для тех, кто хочет глубже разобраться в теме, 26 ноября пройдет конференция Авито Услуг, в том числе и онлайн, посвященная сфере ремонта и строительства, на которой обсудят тренды, современные инструменты и возможности рынка.

Ранее эксперты Авито рассказали, как россияне могут начать свое дело в бьюти-сфере онлайн.

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