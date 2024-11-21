Жители Краснодара смогут увидеть в небе стыковку космического корабля

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото пользователя Free-Photos с сайта pixabay.com
    © Фото пользователя Free-Photos с сайта pixabay.com

21 ноября к Международной космической станции отправился грузовой корабль «Прогресс МС-29»

Корпорация «Роскосмос» сообщила, что 21 ноября в 15:22 с космодрома «Байконур» к МКС отправилась ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-29».

Путь займет 50 часов 14 минут. За это время «Прогресс МС-29» совершит 34 витка вокруг Земли. Стыковка с Международной космической станцией состоится 23 ноября в 17:36.

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Грузовик должен пробыть на орбите 186 суток. Он везет на станцию 869 кг топлива, 420 кг питьевой воды и 43 кг сжатого азота, оборудование и расходные материалы, продукты, медицинские и гигиенические средства.

Также «Прогресс МС-29» доставляет новогодние подарки для экипажа. Сейчас на МКС работают Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

Перед стыковкой станция будет видна в небе над кубанской столицей, можно будет наблюдать её стыковку с грузовым кораблем невооруженным глазом или в бинокль. Как сообщили в краснодарском астроклубе «Вега», 23 ноября с 17:24 до 17:30 следует смотреть в северную сторону в соответствии с картой пролёта. Наблюдать можно из любого района Краснодара, если не будет облачности.

Как писали Юга.ру, ранее жители Краснодарского края могли увидеть самый яркий звездопад осени — метеорный поток Леониды.

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Жители Краснодара смогут увидеть в небе стыковку космического корабля
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