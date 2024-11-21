«Прекрасные дороги». Адыгея стала лидером в реализации дорожного нацпроекта

Адыгея стала лидером в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил XVIII международный форум «Транспорт России» в Москве. На мероприятии наградили региональные команды, которые показали лучшие результаты по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году. Памятные дипломы и символические «Золотые катки» получили проектные офисы из 18 регионов РФ, включая Адыгею.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил работу проектного офиса республики, который уже пятый год подряд лидирует в реализации нацпроекта. Он подчеркнул, что во время своего визита в Адыгею в сентябре «увидел прекрасные дороги, которые способствовали развитию туризма и жилищного строительства».

Как рассказал в своем телеграм-канале Мурат Кумпилов, республика участвует в нацпроекте с 2020 года. В 2024-м на строительство и ремонт дорог в Адыгее выделили 5,8 млрд рублей. Регион завершил работы одними из первых и приступил к плану на 2025-й. Общая площадь отремонтированных по проекту дорог к концу этого года превысит 56 км.