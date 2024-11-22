В Краснодаре в кино показывают триллер «Конклав» про Ватикан

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Кадр из трейлера к фильму «Конклав» © Скриншот видео с YouTube-канала «СубВидео»
    Кадр из трейлера к фильму «Конклав» © Скриншот видео с YouTube-канала «СубВидео»

21 ноября в краснодарских кинотеатрах начался прокат триллера про католическую церковь (18+)

21 ноября на экраны краснодарских кинотеатров вышел фильм «Конклав». Он снят в жанре драматического триллера.

Режиссером проекта выступил оскароносный Эдвард Бергер («На Западном фронте без перемен»). Главные роли исполнили Рейф Файнс («Список Шинглера», «Чтец»), Джон Литгоу («Игры в полях Господних»), Стэнли Туччи («Счастливое число Слевина», «Терминал»), Изабелла Росселлини («Смерть ей к лицу»).

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