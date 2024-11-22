В Краснодаре в кино показывают триллер «Конклав» про Ватикан

Режиссером проекта выступил оскароносный Эдвард Бергер («На Западном фронте без перемен»). Главные роли исполнили Рейф Файнс («Список Шинглера», «Чтец»), Джон Литгоу («Игры в полях Господних»), Стэнли Туччи («Счастливое число Слевина», «Терминал»), Изабелла Росселлини («Смерть ей к лицу»).

21 ноября на экраны краснодарских кинотеатров вышел фильм «Конклав». Он снят в жанре драматического триллера.

В основу ленты лег одноименный бестселлер Роберта Харриса. Кардиналу Ломели поручили найти преемника умершего Папы Римского. В результате он обнаруживает, что у покойного был секрет, который нужно раскрыть.