На границе Краснодара и Адыгеи построили дополнительные станции мобильной связи

Новые скорости мобильного интернета стали доступны для жителей и гостей поселка Яблоновский Тахтамукайского района Адыгеи

Инженеры МегаФона завершили строительство дополнительной телеком-инфраструктуры. Сразу после работ потребление дата‑трафика пользователями выросло на 13%.

Оператор развернул сеть LTE во втором по численности жителей поселке городского типа Адыгеи — Яблоновском. Новое телеком-оборудование работает в нескольких частотных диапазонах и гарантирует широкий радиус распространения сигнала, отличное проникновение в помещения и высокие скорости передачи данных.

При строительстве объекта учли плотность населения ввиду строительства новых ЖК и влияние мобильного трафика на выезде из столицы Кубани в сторону моря и прилегающих участках федеральных трасс. В частности, здесь проходит одна из транспортных развязок дорог М-4 «Дон» и A-146 «Краснодар — Верхнебаканский».

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«Планомерная работа над обеспечением устойчивого сигнала связи улучшает качество жизни и создаёт новые цифровые возможности для абонентов. После запуска оборудования максимальная скорость загрузки в Яблоновском достигает 100 Мбит/с. С такими значениями скачать фильм размером пять Гбайт можно всего за 7,5 минут», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.

Аналитика оператора подтверждает растущий расход трафика. Самыми популярными сервисами в Яблоновском стали видеохостинги YouTube и «VK Видео». Большой рост показал и отечественный сервис RUTUBE, его стали использовать на 27% чаще. Всего же на просмотр видеоконтента абоненты здесь тратят свыше 42% от общего потребляемого мобильного интернета. Второе место занимают образовательные ресурсы.