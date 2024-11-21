Образы изменчивого мира. В Краснодаре покажут японские ксилографии и гравюры

© Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко

© Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко

В Краснодаре 21 ноября откроется выставка произведений из коллекции Александра Новиченко (6+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 21 ноября открытие выставки «Укиё-э. Образы изменчивого мира». Представлено более 300 произведений из коллекции Александра Новиченко. В экспозицию вошли произведения самых различных японских школ ХVIII- XIX веков. Так, можно будет увидеть графические листы, созданные японскими графиками Кацусикой Хокусаем и Андо Хиросигэ. В коллекцию включили панорамные пейзажи, изображения гейш и сцены исторических сражений, воссозданные Куниёси Утагавой.

Также гостям покажут расписные вазы и блюда, чайники и письменные приборы, декоративные панно со сценами из городского быта, металлические предметы, нецке (скульптурные миниатюры). Выставка будет работать до 22 декабря по адресу улица Красная, 15.