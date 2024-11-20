В Краснодаре 20 ноября более 70 улиц останутся без света

Краснодарцев предупредили об отключении электроэнергии. Рассказываем, где 20 ноября не будет света

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 20 ноября в Краснодаре отключат электричество.



С 9:00 до 13:00 света не будет по улицам: Котовского, 39, 41;

Севастопольская, 2. С 9:00 до 16:00: проезд Ватутина, 4;

Одесская, 23, 25.

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С 9:00 до 17:00 ограничат подачу электричества по адресам: проспект Чекистов, 1;

Скорняжная, 47-57 59-81, 83-99, 95;

Кожевенная, 71;

Кропоткина, 1, 2-40, 3-9, 11-19, 21-29, 31-39;

Калинина, 272-290, 290, 308-326, 318;

Энгельса, 1-11, 2-18, 35-41;

Октябрьская, 70-86, 80, 84;

Гимназическая, 28-30;

Симферопольская, 50, 55/1, 62;

Уральская, 96/7, 99, 115, 119, 121, 123, 133;

Алтайская, 2, 2/3, 4, 4/1, 4/2, 6, 8, 10, 10/а, 12, 14, 17;

Стасова, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 183/2, 183/1, 185, 185/1, 186, 187;

Селезнева, 189;

Учительская, 29-43;

Каштановая, 1-21, 2-16, 23-29;

Ивовая, 26-42;

Армейская, 1-21, 2-22;

Святоникольская, 22, 23-29;

Фаногориевская, 30-46;

Ореховая, 20-40, 29-43, 20/3, 39;

Голубой Бульвар, 17-39;

Вьюжная, 1-21, 2-16;

Ручейная, 1-25, 2-18;

Кирилла Россинского, 2-16, 4/1, 7-13, 10, 18, 22-44, 42-48, 52-64, 87;

Ивановская, 18, 65-83, 85, 87;

Хоперского полка, 17-31, 18;

Екатериновская, 33, 35-47, 40-62, 53, 62-84;

Дядьковская, 1-21, 2-20, 13;

Ирклиевская, 1-29, 2-28;

Российская, 64, 255/9, 440, 446/6, 446, 448, 794;

Братьев Черников, 1-15, 6-14, 18-34, 21-39, 37-55, 38-50, 39-51, 42;

Пластуновская, 1-13, 2-12;

Канеловская, 1-15, 2-14;

Щербиновская, 1-13, 2-12;

Переяславская, 22-52, 29-51, 53-79, 54-72;

Кущевская, 1-13, 2-14;

Брюховецкая, 1-31, 2-32;

1 Мая, 379-407, 430/2, 432-452, 484;

Роговская, 25-37, 26-38;

Сергиевская, 26-64, 27-75;

Московская, 130;

Садовая, 151;

Костылева, 136-138;

Кузнечная, 108-134, 115-131;

Кубанская, 1-45, 2-50, 32/3, 32/7, 47-69;

Новокубанский переулок, 3-15, 6-20;

Суздальская, 10, 11, 14, 15;

Агрохимическая, 96, 97, 98-112;

Шаляпина, 6;

Есенина, 91-111;

Адлерская, 1-17, 4-16, 13-15;

Чайковского, 1-15, 2-16;

Шаляпина, 1-15, 2-16;

Дунаевского, 13;

Алмазный переулок, 3, 16, 19;

Беговая, 11;

Лесопарковая, 11;

Ростовское шоссе, 54, 56;

Ставропольская, 306-338;

Гаражный переулок, 5, 7, 7/2, 10, 14/1;

Дружная, 4, 10/2;

1-я Гвардейская, 1-10;

Берлизова, 1-19, 2-38, 23-35;

Губкина, 1-33, 2-22, 28-38;

Виноградный переулок, 12-34. А с 13:00 до 17:00: 40-летия Победы, 29/1.