В Краснодаре 20 ноября более 70 улиц останутся без света
Краснодарцев предупредили об отключении электроэнергии. Рассказываем, где 20 ноября не будет света
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 20 ноября в Краснодаре отключат электричество.
С 9:00 до 13:00 света не будет по улицам:
- Котовского, 39, 41;
- Севастопольская, 2.
С 9:00 до 16:00:
- проезд Ватутина, 4;
- Одесская, 23, 25.
В Юбилейном микрорайоне Краснодара на четыре дня изменится цвет воды:
С 9:00 до 17:00 ограничат подачу электричества по адресам:
- проспект Чекистов, 1;
- Скорняжная, 47-57 59-81, 83-99, 95;
- Кожевенная, 71;
- Кропоткина, 1, 2-40, 3-9, 11-19, 21-29, 31-39;
- Калинина, 272-290, 290, 308-326, 318;
- Энгельса, 1-11, 2-18, 35-41;
- Октябрьская, 70-86, 80, 84;
- Гимназическая, 28-30;
- Симферопольская, 50, 55/1, 62;
- Уральская, 96/7, 99, 115, 119, 121, 123, 133;
- Алтайская, 2, 2/3, 4, 4/1, 4/2, 6, 8, 10, 10/а, 12, 14, 17;
- Стасова, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 183/2, 183/1, 185, 185/1, 186, 187;
- Селезнева, 189;
- Учительская, 29-43;
- Каштановая, 1-21, 2-16, 23-29;
- Ивовая, 26-42;
- Армейская, 1-21, 2-22;
- Святоникольская, 22, 23-29;
- Фаногориевская, 30-46;
- Ореховая, 20-40, 29-43, 20/3, 39;
- Голубой Бульвар, 17-39;
- Вьюжная, 1-21, 2-16;
- Ручейная, 1-25, 2-18;
- Кирилла Россинского, 2-16, 4/1, 7-13, 10, 18, 22-44, 42-48, 52-64, 87;
- Ивановская, 18, 65-83, 85, 87;
- Хоперского полка, 17-31, 18;
- Екатериновская, 33, 35-47, 40-62, 53, 62-84;
- Дядьковская, 1-21, 2-20, 13;
- Ирклиевская, 1-29, 2-28;
- Российская, 64, 255/9, 440, 446/6, 446, 448, 794;
- Братьев Черников, 1-15, 6-14, 18-34, 21-39, 37-55, 38-50, 39-51, 42;
- Пластуновская, 1-13, 2-12;
- Канеловская, 1-15, 2-14;
- Щербиновская, 1-13, 2-12;
- Переяславская, 22-52, 29-51, 53-79, 54-72;
- Кущевская, 1-13, 2-14;
- Брюховецкая, 1-31, 2-32;
- 1 Мая, 379-407, 430/2, 432-452, 484;
- Роговская, 25-37, 26-38;
- Сергиевская, 26-64, 27-75;
- Московская, 130;
- Садовая, 151;
- Костылева, 136-138;
- Кузнечная, 108-134, 115-131;
- Кубанская, 1-45, 2-50, 32/3, 32/7, 47-69;
- Новокубанский переулок, 3-15, 6-20;
- Суздальская, 10, 11, 14, 15;
- Агрохимическая, 96, 97, 98-112;
- Шаляпина, 6;
- Есенина, 91-111;
- Адлерская, 1-17, 4-16, 13-15;
- Чайковского, 1-15, 2-16;
- Шаляпина, 1-15, 2-16;
- Дунаевского, 13;
- Алмазный переулок, 3, 16, 19;
- Беговая, 11;
- Лесопарковая, 11;
- Ростовское шоссе, 54, 56;
- Ставропольская, 306-338;
- Гаражный переулок, 5, 7, 7/2, 10, 14/1;
- Дружная, 4, 10/2;
- 1-я Гвардейская, 1-10;
- Берлизова, 1-19, 2-38, 23-35;
- Губкина, 1-33, 2-22, 28-38;
- Виноградный переулок, 12-34.
А с 13:00 до 17:00:
- 40-летия Победы, 29/1.
Как писали Юга.ру, жители двух улиц Краснодара живут без отопления и горячей воды из-за реконструкции котельной.
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