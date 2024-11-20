В Краснодаре 20 ноября более 70 улиц останутся без света

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев предупредили об отключении электроэнергии. Рассказываем, где 20 ноября не будет света

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 20 ноября в Краснодаре отключат электричество.

С 9:00 до 13:00 света не будет по улицам:

  • Котовского, 39, 41;
  • Севастопольская, 2.

С 9:00 до 16:00:

  • проезд Ватутина, 4;
  • Одесская, 23, 25.

В Юбилейном микрорайоне Краснодара на четыре дня изменится цвет воды:

С 9:00 до 17:00 ограничат подачу электричества по адресам:

  • проспект Чекистов, 1;
  • Скорняжная, 47-57 59-81, 83-99, 95;
  • Кожевенная, 71;
  • Кропоткина, 1, 2-40, 3-9, 11-19, 21-29, 31-39;
  • Калинина, 272-290, 290, 308-326, 318;
  • Энгельса, 1-11, 2-18, 35-41;
  • Октябрьская, 70-86, 80, 84;
  • Гимназическая, 28-30;
  • Симферопольская, 50, 55/1, 62;
  • Уральская, 96/7, 99, 115, 119, 121, 123, 133;
  • Алтайская, 2, 2/3, 4, 4/1, 4/2, 6, 8, 10, 10/а, 12, 14, 17;
  • Стасова, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 183/2, 183/1, 185, 185/1, 186, 187;
  • Селезнева, 189;
  • Учительская, 29-43;
  • Каштановая, 1-21, 2-16, 23-29;
  • Ивовая, 26-42;
  • Армейская, 1-21, 2-22;
  • Святоникольская, 22, 23-29;
  • Фаногориевская, 30-46;
  • Ореховая, 20-40, 29-43, 20/3, 39;
  • Голубой Бульвар, 17-39; 
  • Вьюжная, 1-21, 2-16;
  • Ручейная, 1-25, 2-18;
  • Кирилла Россинского, 2-16, 4/1, 7-13, 10, 18, 22-44, 42-48, 52-64, 87;
  • Ивановская, 18, 65-83, 85, 87;
  • Хоперского полка, 17-31, 18;
  • Екатериновская, 33, 35-47, 40-62, 53, 62-84;
  • Дядьковская, 1-21, 2-20, 13;
  • Ирклиевская, 1-29, 2-28;
  • Российская, 64, 255/9, 440, 446/6, 446, 448, 794;
  • Братьев Черников, 1-15, 6-14, 18-34, 21-39, 37-55, 38-50, 39-51, 42;
  • Пластуновская, 1-13, 2-12;
  • Канеловская, 1-15, 2-14;
  • Щербиновская, 1-13, 2-12;
  • Переяславская, 22-52, 29-51, 53-79, 54-72;
  • Кущевская, 1-13, 2-14;
  • Брюховецкая, 1-31, 2-32;
  • 1 Мая, 379-407, 430/2, 432-452, 484;
  • Роговская, 25-37, 26-38;
  • Сергиевская, 26-64, 27-75;
  • Московская, 130;
  • Садовая, 151;
  • Костылева, 136-138;
  • Кузнечная, 108-134, 115-131;
  • Кубанская, 1-45, 2-50, 32/3, 32/7, 47-69;
  • Новокубанский переулок, 3-15, 6-20;
  • Суздальская, 10, 11, 14, 15;
  • Агрохимическая, 96, 97, 98-112;
  • Шаляпина, 6;
  • Есенина, 91-111;
  • Адлерская, 1-17, 4-16, 13-15;
  • Чайковского, 1-15, 2-16;
  • Шаляпина, 1-15, 2-16;
  • Дунаевского, 13;
  • Алмазный переулок, 3, 16, 19;
  • Беговая, 11;
  • Лесопарковая, 11;
  • Ростовское шоссе, 54, 56;
  • Ставропольская, 306-338;
  • Гаражный переулок, 5, 7, 7/2, 10, 14/1;
  • Дружная, 4, 10/2;
  • 1-я Гвардейская, 1-10;
  • Берлизова, 1-19, 2-38, 23-35;
  • Губкина, 1-33, 2-22, 28-38;
  • Виноградный переулок, 12-34.

А с 13:00 до 17:00:

  • 40-летия Победы, 29/1.

Как писали Юга.ру, жители двух улиц Краснодара живут без отопления и горячей воды из-за реконструкции котельной.

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