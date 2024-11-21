В Краснодаре состоится лекция о Гражданской войне в России

Краснодарский край

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  • © Фото master1305, Freepik.com
    © Фото master1305, Freepik.com

В Краснодаре 23 можно послушать лекцию «ХХ век в России: Гражданская война» (16+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: Гражданская война». Встреча пройдет 23 ноября.

Программа:

  • кто такие красные, белые и зеленые;
  • почему им приходилось воевать не только друг против друга, но и против самих же себя;
  • действительно ли иностранные войска вторгались в советскую республику;
  • как большевики, желая разрушить существующие империи, сами создали империю;
  • бывают ли в подобных войнах победители.

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Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Тургенева, 14/1. Начало в 16:00. Стоимость участия 400 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 19 ноября открылась бесплатная выставка «Осколки прошлого». Можно увидеть больше 60 мозаичных панно.

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