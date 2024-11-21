В Краснодаре состоится лекция о Гражданской войне в России
В Краснодаре 23 можно послушать лекцию «ХХ век в России: Гражданская война» (16+)
Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: Гражданская война». Встреча пройдет 23 ноября.
Программа:
- кто такие красные, белые и зеленые;
- почему им приходилось воевать не только друг против друга, но и против самих же себя;
- действительно ли иностранные войска вторгались в советскую республику;
- как большевики, желая разрушить существующие империи, сами создали империю;
- бывают ли в подобных войнах победители.
Студент факультета истории, социологии и международных отношений Игорь Монин проведет лекцию и расскажет обо всём перечисленном.
Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Тургенева, 14/1. Начало в 16:00. Стоимость участия 400 рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 19 ноября открылась бесплатная выставка «Осколки прошлого». Можно увидеть больше 60 мозаичных панно.
Вчера, 10:00«Галочка, беру?» Цветные ценники, редкие находки и очереди в примерочные
Обзор краснодарских секонд-хендов
20 ноября, 10:00Штурм парламента и отставка президента
Как экспансия российского капитала привела к политическому кризису в Абхазии