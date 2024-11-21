В Краснодаре состоится лекция о Гражданской войне в России

В Краснодаре 23 можно послушать лекцию «ХХ век в России: Гражданская война» (16+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: Гражданская война». Встреча пройдет 23 ноября. Программа: кто такие красные, белые и зеленые;

почему им приходилось воевать не только друг против друга, но и против самих же себя;

действительно ли иностранные войска вторгались в советскую республику;

как большевики, желая разрушить существующие империи, сами создали империю;

бывают ли в подобных войнах победители.

Студент факультета истории, социологии и международных отношений Игорь Монин проведет лекцию и расскажет обо всём перечисленном. Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Тургенева, 14/1. Начало в 16:00. Стоимость участия 400 рублей.