В Краснодаре покажут спектакль по мотивам басен Крылова

Краснодарский край

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  • © Фото wirestock, Freepik.com
    © Фото wirestock, Freepik.com

В Краснодаре 7-8 декабря состоится премьера спектакля «КрылOFF» (12+)

Театр «Шардам» анонсировал на 7-8 декабря премьеру спектакля «КрылOFF». В основе лежит режиссерская фантазия на тему самых известных басен Ивана Крылова.

«Это плод студенческих работ курса руководителя нашего театра М.С. Журкова, обработанных его стараниями и педагогическими страданиями», — рассказали организаторы.

Образы изменчивого мира:

Иван Крылов — наиболее значимый баснописец в истории русской словесности. Его перу принадлежат произведения «Стрекоза и Муравей», «Комар и Пастух», «Лебедь, Щука и Рак», «Ворона и Лисица», «Мартышка и очки».

Спектакль в оба дня покажут в 19:00 по адресу улица Коммунаров, 268, литер Д.

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