В Краснодаре покажут спектакль по мотивам басен Крылова

«Это плод студенческих работ курса руководителя нашего театра М.С. Журкова, обработанных его стараниями и педагогическими страданиями», — рассказали организаторы.

Театр «Шардам» анонсировал на 7-8 декабря премьеру спектакля «КрылOFF». В основе лежит режиссерская фантазия на тему самых известных басен Ивана Крылова.

Иван Крылов — наиболее значимый баснописец в истории русской словесности. Его перу принадлежат произведения «Стрекоза и Муравей», «Комар и Пастух», «Лебедь, Щука и Рак», «Ворона и Лисица», «Мартышка и очки».

Спектакль в оба дня покажут в 19:00 по адресу улица Коммунаров, 268, литер Д.