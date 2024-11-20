Краснодарцев приглашают на мастер-класс по вырезанию экслибриса

Краснодарский край

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  • © Фото rawpixel.com, Freepik.com
    © Фото rawpixel.com, Freepik.com

В Краснодаре 24 ноября пройдет мастер-класс по созданию авторского книжного знака (12+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 24 ноября мастер-класс по вырезанию экслибриса в технике линогравюры.

Экслибрис — это книжный знак, удостоверяющий её владельца. Его обычно наклеивают или ставят печатью на форзац (лист, соединяющий книжный блок с переплётом).

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Участникам расскажут об истории и значении книжных знаков, о разных стилях и техниках их создания. Также под под руководством ведущего можно будет освоить мастерство вырезания на линолеуме и создать собственный штамп для печати экслибриса.

Все необходимые материалы организаторы предоставят. Встреча пройдет в «Домике культуры» по адресу улица Северная, 324М.

Начало в 13:00. Стоимость участия 1500 рублей (200 из которых пойдут в пользу книжного «Чарли»).

Как писали Юга.ру, краснодарский проект Mustread анонсировал на 23 ноября лекцию «Отцы и дети: в литературе и в жизни». Филолог Анастасия Чернова сделает анализ известных текстов.

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Краснодарцев приглашают на мастер-класс по вырезанию экслибриса
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