Краснодарцев приглашают на мастер-класс по вырезанию экслибриса
В Краснодаре 24 ноября пройдет мастер-класс по созданию авторского книжного знака (12+)
Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 24 ноября мастер-класс по вырезанию экслибриса в технике линогравюры.
Экслибрис — это книжный знак, удостоверяющий её владельца. Его обычно наклеивают или ставят печатью на форзац (лист, соединяющий книжный блок с переплётом).
Участникам расскажут об истории и значении книжных знаков, о разных стилях и техниках их создания. Также под под руководством ведущего можно будет освоить мастерство вырезания на линолеуме и создать собственный штамп для печати экслибриса.
Все необходимые материалы организаторы предоставят. Встреча пройдет в «Домике культуры» по адресу улица Северная, 324М.
Начало в 13:00. Стоимость участия 1500 рублей (200 из которых пойдут в пользу книжного «Чарли»).
Как писали Юга.ру, краснодарский проект Mustread анонсировал на 23 ноября лекцию «Отцы и дети: в литературе и в жизни». Филолог Анастасия Чернова сделает анализ известных текстов.