Жители двух улиц Краснодара живут без отопления и горячей воды из-за реконструкции котельной

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

В Краснодаре жители продолжаются жаловаться на отсутствие отопления. Теперь проблемы возникли в домах улицах Гражданской и Садовой

Предыстория: 15 октября мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что все 7679 многоэтажек города подключены и полностью готовы к отопительному сезону. Однако спустя месяц жители продолжают массового жаловаться на отсутствие тепла.

В середине ноября жители дома на улице Садовой, 223 обеспокоились отсутствием отопления. Также, по их словам, в связи с работами на котельный, горячей воды в обслуживаемых многоэтажках нет уже два месяца:

«Говорят, что какая-то серьезная проблема с котельной, которая нас обслуживает. Откуда взялась эта проблема, почему ей не занимались ранее непонятно.

Горячая вода отсутствует в домах уже 2 месяца! Как долго жителям ещё греть воду в кастрюльках?».

В Юбилейном микрорайоне Краснодара на четыре дня изменится цвет воды:

На запрос Юга.ру в МЦУ ответили, что ремонт котельной стартовал в июле 2024 года. Ее планируют запустить 29 ноября. После этого потребители по улице Колхозной, в том числе жилые дома на улицах Садовой, 233 и Гражданской, 4,6 будут переключены.

4 ноября «Блокнот» написал, что еще одна краснодарка обратилась в «МЦУ Краснодар» с жалобой на отсутствие отопления на улице Гражданской, 4/3. Проблемы там тоже возникли из-за реконструкции котельной. В ответе МЦУ читательнице сообщили, что на время ремонта дома подключат к котельной на улице Колхозной 5/1.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске прокуратура начала проверку из-за проблем с отоплением.

Водоснабжение Евгений Наумов ЖКХ Инфраструктура Краснодар Отопительный сезон

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Жители двух улиц Краснодара живут без отопления и горячей воды из-за реконструкции котельной
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