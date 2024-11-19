Жители двух улиц Краснодара живут без отопления и горячей воды из-за реконструкции котельной

В Краснодаре жители продолжаются жаловаться на отсутствие отопления. Теперь проблемы возникли в домах улицах Гражданской и Садовой

Предыстория: 15 октября мэр Краснодара Евгений Наумов заявил , что все 7679 многоэтажек города подключены и полностью готовы к отопительному сезону. Однако спустя месяц жители продолжают массового жаловаться на отсутствие тепла.

В середине ноября жители дома на улице Садовой, 223 обеспокоились отсутствием отопления. Также, по их словам, в связи с работами на котельный, горячей воды в обслуживаемых многоэтажках нет уже два месяца:

«Говорят, что какая-то серьезная проблема с котельной, которая нас обслуживает. Откуда взялась эта проблема, почему ей не занимались ранее непонятно.



Горячая вода отсутствует в домах уже 2 месяца! Как долго жителям ещё греть воду в кастрюльках?».