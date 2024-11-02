«Стопроцентная готовность же была?» В Краснодаре в районе Дмитриевской Дамбы 18 домов на весь день останутся без тепла
В центре Краснодара из-за аварии на сетях 2 ноября отключили отопление на нескольких улицах
МЦУ Краснодара сообщил об очередном прорыве на тепловой сети, на этот раз в центре города. Отопление отключили до 20:00 2 ноября.
По каким адресам не будет тепла:
- ул. Железнодорожная, 12/1, 20, 22, 23, 23/1, 26, 26а, 35, 37;
- ул. Суворова, 74, 74/1, 80, 151, 153;
- ул. Дмитриевская Дамба, 3, 10;
- ул. Карасунская, 184, 155.
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«Так стопроцентная готовность же была, по словам мэра?» — написал под постом МЦУ житель Краснодара.
Напомним, 15 октября мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что все 7679 многоэтажек города подключены и полностью готовы к отопительному сезону.
При этом на городских теплосетях произошло уже несколько аварий, оборудование продолжают ремонтировать. В конце октября власти сообщили об «отсрочке подачи тепла» в многоэтажки на улицах Выставочной, Гражданской, Клинической, Колхозной, Курчатова, Механической, 40-летия Победы, Садовой и Юннатов.
Ремонтировали сети в Юбилейном, Славянском и в части Фестивального микрорайонов. При этом жители 11 многоэтажек в ЮМР четыре дня жили без горячей воды и тепла.
На проблемы с отоплением также жаловались жители Центрального, Карасунского, Московского, Славянского и Восточно-Кругликовского районов.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске жители многоэтажки на 6 дней остались без газа, тепла и света. Прокуратура начала проверку.