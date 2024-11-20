Выходит новый сериал про эпоху 90-х со звездами «Слова пацана». Когда премьера?
На экраны онлайн-кинотеатров в ноябре выйдет новый криминальный сериал «Дети перемен» (18+)
21 ноября в онлайн-кинотеатрах START и Wink состоится премьера криминального сериала «Дети перемен». Спустя год после выхода успешного «Слова пацана. Кровь на асфальте» российские постановщики продолжают ностальгировать и презентуют новый проект со схожей тематикой.
Это семейная сага на фоне 90-х. 45-летняя Флора Борисовна водит троллейбус и в одиночку воспитывает трех сыновей от разных отцов — Петра, Руслана и Юру. Сыновья начинают жить по уличным законам и действовать по понятиям.
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Главную роль исполнила Виктория Исакова («Чистые», «Сто лет тому вперед»). Её экранными сыновьями стали Слава Копейкин («Слово пацана. Кровь на асфальте», «На автомате»), Макар Хлебников («Снегирь») и Хетаг Хинчагов («Киберпапа»).
Серии будут выходить по четвергам, заключительную покажут 2 января 2025 года. Телевизионная премьера сериала состоится в 2025 году на канале НТВ.
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