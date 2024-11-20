Выходит новый сериал про эпоху 90-х со звездами «Слова пацана». Когда премьера?

21 ноября в онлайн-кинотеатрах START и Wink состоится премьера криминального сериала «Дети перемен». Спустя год после выхода успешного «Слова пацана. Кровь на асфальте» российские постановщики продолжают ностальгировать и презентуют новый проект со схожей тематикой.

Это семейная сага на фоне 90-х. 45-летняя Флора Борисовна водит троллейбус и в одиночку воспитывает трех сыновей от разных отцов — Петра, Руслана и Юру. Сыновья начинают жить по уличным законам и действовать по понятиям.