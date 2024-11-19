В Краснодаре детская писательница Юлия Овчинникова представит свою новую книгу

Краснодарский край

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  • Юлия Овчинникова © Фото Юлии Овчинниковой
    Юлия Овчинникова © Фото Юлии Овчинниковой

В Краснодаре 23 ноября состоится встреча с детской писательницей (6+)

Детский книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал на 23 ноября встречу с писательницей Юлией Овчинниковой. Она представит свою новую книгу «В долине Розовой травы» из цикла «Сказание Мягкоземья».

Вместе с автором дети смогут придумать и нарисовать новых персонажей для будущей сказки. Также Овчинникова прочтет отрывок из новой книги.

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«В долине Розовой травы» отправит ребенка в сказочное путешествие, где они смогут познакомиться с шляпоглазиком, муклей и великаном. Кроме того, книга позволит создавать собственных персонажей и раскрашивать волшебные картинки прямо на страницах.

Начало встречи в 15:00 по адресу улица Коммунаров 58. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре книжный магазин «Чарли» вновь открылся после летнего пожара. Теперь он работает в новом помещении по адресу улица Красноармейская, 68.

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