В Краснодаре детская писательница Юлия Овчинникова представит свою новую книгу

В Краснодаре 23 ноября состоится встреча с детской писательницей (6+)

Вместе с автором дети смогут придумать и нарисовать новых персонажей для будущей сказки. Также Овчинникова прочтет отрывок из новой книги.

Детский книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал на 23 ноября встречу с писательницей Юлией Овчинниковой. Она представит свою новую книгу «В долине Розовой травы» из цикла «Сказание Мягкоземья».

«В долине Розовой травы» отправит ребенка в сказочное путешествие, где они смогут познакомиться с шляпоглазиком, муклей и великаном. Кроме того, книга позволит создавать собственных персонажей и раскрашивать волшебные картинки прямо на страницах.

Начало встречи в 15:00 по адресу улица Коммунаров 58. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация.