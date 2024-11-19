В Юбилейном микрорайоне Краснодара на четыре дня изменится цвет воды. Что случилось?
С 19 до 22 ноября жителям снизят давление на сетях водоснабжения
18 ноября телеграм-канал «МЦУ Краснодар» предупредил жителей Юбилейного микрорайона о проблемах с водоснабжением из-за промывки сетей.
«Стабильно нет воды — это и есть стабилизация»:
В 9:00 19 ноября в домах жителей снизили давление подачи воды. Также ресурс может «изменить цветность».
Проблемы с водой будут наблюдаться в микрорайоне до 17:00 22 ноября.
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