В Юбилейном микрорайоне Краснодара на четыре дня изменится цвет воды. Что случилось?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 19 до 22 ноября жителям снизят давление на сетях водоснабжения

18 ноября телеграм-канал «МЦУ Краснодар» предупредил жителей Юбилейного микрорайона о проблемах с водоснабжением из-за промывки сетей.

«Стабильно нет воды — это и есть стабилизация»:

В 9:00 19 ноября в домах жителей снизили давление подачи воды. Также ресурс может «изменить цветность».

Проблемы с водой будут наблюдаться в микрорайоне до 17:00 22 ноября.

Напомним, что в школе Краснодарского края прорвало отопление и рухнул потолок. Здание не ремонтировали 60 лет.

Как писали Юга.ру, жители Губернского микрорайона Краснодара жалуются на разлив канализации.

Водоснабжение ЖКХ Краснодар

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В Юбилейном микрорайоне Краснодара на четыре дня изменится цвет воды. Что случилось?
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