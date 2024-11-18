В школе Краснодарского края прорвало отопление и рухнул потолок. Здание не ремонтировали 60 лет

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Типичный Краснодар» https://t.me/krd_tipich_ru/77904
    © Скриншот из телеграм-канала «Типичный Краснодар» https://t.me/krd_tipich_ru/77904

В школе № 6 станицы Ленинградской обвалился потолок. Происшествием заинтересовался Бастрыкин

Телеграм-канал Kub Mash сообщил, что 7 ноября в станице Ленинградской в СОШ № 6 прорвало отопительную трубу. Левое крыло школы затопило горячей водой, а потолки стали рушиться. Учеников перевели на удаленку.

По словам родителей, в школе постоянно протекают батареи, полы проваливаются, а канализация проржавела.

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16 ноября СМИ рассказали, что три года назад в этом учебном заведении выявили опасные для жизни нарушения. В школе проблемы с противопожарной сигнализацией и системой оповещения, горючие материалы хранят в подвале, а в кабинете химии нет вытяжки. Предписания МЧС и Роспотребнадзора руководство проигнорировало. 

По данным Kub Mash, в туалетах школы нет дверей и сидушек на унитазах, руки детям приходится мыть в ледяной воде. Директор меняется каждый год. Нынешний от комментариев отказалась.

«Капитальный ремонт эта школа ни разу не видела. Отопление у нас прорывает каждый год. В позапрошлом году нам предлагали, чтобы дети приходили на уроки прям в куртках и сидели», — поделилась мама одного из учеников СОШ № 6.

17 ноября информационный центр СК России сообщил, что глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку. В ведомстве заявили, что здание школы не ремонтировали 60 лет. Оно находится в аварийном состоянии.

Сейчас школьники вынуждены посещать соседние учебные заведения во вторую смену. Уроки проводят для двух классов одновременно.

Напомним, что в конце октября 2024 года в Краснодаре в общежитии медуниверситета произошел пожар. Это случилось из-за замыкания электроприбора. В общежитии не работало отопление, поэтому почти во всех комнатах были включены обогреватели.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в психдиспансере обрушилось перекрытие между этажами.

Александр Бастрыкин Ленинградский район Отопительный сезон Происшествия Следственный комитет Школа

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