В Краснодаре режиссер и актеры представят фильм «Воплощение»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Воплощение» © Скриншот видео с Rutube-канала «Пророк»
    Кадр из трейлера к фильму «Воплощение» © Скриншот видео с Rutube-канала «Пророк»

В Краснодаре 20 ноября состоится звёздная премьера психологического триллера «Воплощение» (16+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 20 ноября премьеру фильма «Воплощение». Посмотреть психологический триллер можно за день до всероссийского старта.

Действие происходит в небольшом приморском городке. Однажды на пороге дома молодой учительницы Анны появляется Странник, который называет себя её мужем Артёмом, пропавшим без вести. Девушка действительно давно ждет супруга, но поверить Страннику не может.

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После просмотра пройдёт творческая встреча с режиссером Михаилом Шевчуком («Танцуй со мной», «Маскерад») и исполнителями главных ролей — Анастасией Шевчук и Ильёй Чернышом.

Показ состоится в кинотеатре «Монитор СБС». Начало в 19:30. Билеты в продаже.

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В Краснодаре режиссер и актеры представят фильм «Воплощение»
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