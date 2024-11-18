В Краснодаре режиссер и актеры представят фильм «Воплощение»
В Краснодаре 20 ноября состоится звёздная премьера психологического триллера «Воплощение» (16+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 20 ноября премьеру фильма «Воплощение». Посмотреть психологический триллер можно за день до всероссийского старта.
Действие происходит в небольшом приморском городке. Однажды на пороге дома молодой учительницы Анны появляется Странник, который называет себя её мужем Артёмом, пропавшим без вести. Девушка действительно давно ждет супруга, но поверить Страннику не может.
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Показ состоится в кинотеатре «Монитор СБС». Начало в 19:30. Билеты в продаже.
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