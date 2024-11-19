Краснодарцев приглашают на лекцию о том, как понять русскую литературу
В Краснодаре 23 ноября филолог расскажет о творчестве Тургенева, Кинга и Толкина (12+)
Краснодарский проект Mustread анонсировал* на 23 ноября лекцию «Отцы и дети: в литературе и в жизни».
Филолог Анастасия Чернова сделает анализ известных текстов.
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Программа:
- Что сделал Тургенев с русской литературой и про что его роман «Отцы и дети»?
- Как общество отреагировало на манифест поколения и кто из авторов продлил ему жизнь?
- Почему тема отцов и детей до сих пор эволюционирует в искусстве?
- Какое отношение к преемственности имеет Александр Дюма, Стивен Кинг и Джон Рональд Толкин?
- Одиночки и сироты — как сказочные персонажи переживают «семейный кризис»?
- Почему эта тема касается каждого?
Начало в 18:00, стоимость участия 1000 рублей. Встреча пройдет по адресу улица Ишунина, 2.
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