Краснодарцев приглашают на лекцию о том, как понять русскую литературу

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 23 ноября филолог расскажет о творчестве Тургенева, Кинга и Толкина (12+)

Краснодарский проект Mustread анонсировал* на 23 ноября лекцию «Отцы и дети: в литературе и в жизни». 

Филолог Анастасия Чернова сделает анализ известных текстов.

Читайте также:

Программа:

  • Что сделал Тургенев с русской литературой и про что его роман «Отцы и дети»?
  • Как общество отреагировало на манифест поколения и кто из авторов продлил ему жизнь?
  • Почему тема отцов и детей до сих пор эволюционирует в искусстве?
  • Какое отношение к преемственности имеет Александр Дюма, Стивен Кинг и Джон Рональд Толкин?
  • Одиночки и сироты — как сказочные персонажи переживают «семейный кризис»?
  • Почему эта тема касается каждого?

Начало в 18:00, стоимость участия 1000 рублей. Встреча пройдет по адресу улица Ишунина, 2.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась бесплатная выставка Виктории Забродиной «Перцепция цвета». 

*Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

Афиша Краснодар Лекции Литература Образование События

Новости

В Юбилейном микрорайоне Краснодара на четыре дня изменится цвет воды. Что случилось?
Краснодарцев приглашают на лекцию о том, как понять русскую литературу
Вышел трейлер нового «Форсажа». Когда премьера?
В Краснодаре режиссер и актеры представят фильм «Воплощение»
В Краснодаре пройдет первый в России фестиваль философии. Узнали программу лекций
В России собираются повысить штрафы за нарушения ПДД. На сколько они вырастут?

Лента новостей

Что и как продавать на маркетплейсах в 2024–2025 годах
Сегодня, 08:59 Реклама
Что и как продавать на маркетплейсах в 2024–2025 годах
Репортаж с бизнес-завтрака Альфа-Банка в Краснодаре
В России собираются повысить штрафы за нарушения ПДД
Вчера, 18:39
В России собираются повысить штрафы за нарушения ПДД
На сколько они вырастут?
Ключи от «Новой Елизаветки»
Вчера, 14:24 Реклама
Ключи от «Новой Елизаветки»
В новостройках в Прикубанском округе Краснодара сдали в эксплуатацию первые 400 квартир

Реклама на сайте