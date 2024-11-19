Краснодарцев приглашают на лекцию о том, как понять русскую литературу

В Краснодаре 23 ноября филолог расскажет о творчестве Тургенева, Кинга и Толкина (12+)

Краснодарский проект Mustread анонсировал* на 23 ноября лекцию «Отцы и дети: в литературе и в жизни».

Филолог Анастасия Чернова сделает анализ известных текстов.