Минэкономразвития и власти Краснодарского края разработают правила поведения туристов на горнолыжных курортах

14 ноября ТАСС сообщил, что в России разрабатывают правила поведения туристов на горнолыжных курортах. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.

«Вместе с Краснодарским краем в ответ на их запрос сейчас готовим пилотные правила поведения туристов на горнолыжных курортах. Мне кажется, отрасль дозрела, и мы постепенно должны давать права, как горнолыжным курортам регулировать поведение на трассах», — сказал Решетников.