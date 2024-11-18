Минэкономразвития и власти Краснодарского края разработают правила поведения туристов на горнолыжных курортах
В РФ разработают правила поведения туристов на горнолыжных курортах
14 ноября ТАСС сообщил, что в России разрабатывают правила поведения туристов на горнолыжных курортах. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.
«Вместе с Краснодарским краем в ответ на их запрос сейчас готовим пилотные правила поведения туристов на горнолыжных курортах. Мне кажется, отрасль дозрела, и мы постепенно должны давать права, как горнолыжным курортам регулировать поведение на трассах», — сказал Решетников.
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По его словам, отрасль активно развивается. Уже готов законопроект, снимающий ограничения по строительству горнолыжных комплексов в лесах.
В 2021 году мэрия Сочи разработали правила для местных курортов. Авторы предусмотрели ответственность за катание на необорудованных участках склона или в состоянии алкогольного опьянения.
Как писали Юга.ру, 15 ноября в Архызе стартовал горонолыжный сезон. Катание началось на полмесяца раньше обычного.