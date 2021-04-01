В Сочи создадут «правила дорожного движения» для горнолыжников и сноубордистов

В начале апреля власти Сочи и представители горных курортов приступили к финальному обсуждению горнолыжного кодекса

Чтобы минимизировать число несчастных случаев на горных склонах Красной Поляны, в регионе решили создать специальные «правила дорожного движения» для горнолыжников и сноубордистов.

На днях горные курорты Сочи направили властям свою версию нормативных актов, которые следует добавить в краевой закон «Об административных правонарушениях». В документ предлагается внести ответственность за катание на необорудованных участках склона или в состоянии алкогольного опьянения.

«Выезжая на склоны, туристы часто забывают о том, что катание на горных лыжах и сноуборде — экстремальный вид спорта, который требует соблюдения определенных правил. И, в первую очередь, за собственную безопасность и здоровье отвечают именно сами катающиеся. Поэтому на сегодняшний день самый важный вопрос — о безопасности на горнолыжных курортах», — объяснил замдиректора департамента курортов и туризма администрации Сочи Кирилл Сазонов.

По его словам, отсутствие нормативно-правовой базы приводит к тому, что в пиковые дни в госпиталь Красной Поляны поступали десятки людей с травмами.

«Существуют правила дорожного движения, правила поведения на воде, авиационном транспорте, а правил поведения на горных курортах, на трассах и за их пределами — нет. Хотя ни для кого не секрет, что это не самый безопасный вид отдыха», — рассказал замгендиректора курорта «Роза Хутор» по правовым вопросам Игорь Смычагин.

В горнолыжным кодексе предлагается дать определения фрирайду, внетрассовому катанию, горному патрулю и спасателям курорта.

«В первую очередь, чтобы избежать каких-то общих запретов, необходимо дать четкие определения всем понятиям. Что такое фрирайд, на каком этапе заканчивается ответственность курорта и начинается ответственность гостя, в каких случаях мы можем обеспечить безопасность гостей, а в каких нет», — уточнил Игорь Смычагин.

Определение понятий «спасатель горного курорта» и «горнолыжный патруль» поможет уточнить, какие обязанности и ответственность есть у представителей этих специальностей.

Смычагин отметил, что принятие новых правил сильно не отразится на отдыхе гостей курорта. Спасатели и дальше будут оказывать помощь нуждающимся, а штрафовать сидящих на склоне сноубордистов никто не будет.

«Нам важно, чтобы объем наших полномочий и границы ответственности были описаны на уровне нормативного акта в первую очередь для того, чтобы и мы, и гости понимали, что наши службы работают в нормативно определенном правовом поле, а не как частные лица, к которым впоследствии можно, например, предъявить претензии», — объяснил необходимость создания кодекса представитель курорта.