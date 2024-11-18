Эксперты оценили безопасность Ростовской АЭС

Ростовская область

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  • © Фото предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС
    © Фото предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС

Команда экспертов Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС), оценила безопасность работы Ростовской АЭС

ВАО АЭС работает над максимальным повышением безопасности АЭС во всем мире. В нее входят все организации, эксплуатирующие АЭС. Всего в их составе около 450 энергоблоков. Визит на Ростовскую АЭС прошел в рамках «Курса на совершенство» инициативы ВАО АЭС «Улучшенный мониторинг». По его результатам эксперты подготовили отчеты с информацией о производственном состоянии каждой функциональной области с предложениями по точкам роста.

По всем основным функциональным направлениям Ростовская атомная станция получила высокую экспертную оценку, а три из них — эксплуатационный фокус, управление работами и инженерно-техническое обеспечение — оценили как «Образцовые».  

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«Результатами совместной работы удовлетворены. Из 7 функциональных областей производственной деятельности 4 получили оценку «Высокий уровень» и 3 «Образцовый». Но на этом мы не останавливаемся, путь повышения безопасности не имеет финиша и мы будем идти дальше по пути совершенствования. Спасибо коллегам Московского центра ВАО АЭС за возможность получить взгляд экспертного сообщества на результаты нашей работы в области безопасности и наметить точки роста», — отметил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Следующий визит ВАО АЭС запланировали на ноябрь 2025 года.

  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

Как писали Юга.ру, в сентябре Ростовской АЭС завершила плановый капремонт энергоблока №2. Теперь станция может дополнительно вырабатывать более 240 млн кВтч электроэнергии для потребителей юга России.

Безопасность Промышленность Ростов-на-Дону Ростовская АЭС Энергетика

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