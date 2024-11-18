Новороссийский «Черноморец» забил гол с экстремально дальней дистанции

Краснодарский край

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  • Роман Акбашев из «Черноморца» забивает «Родине» ударом со своей половины поля 17 ноября 2024 г. © Скриншот видео телеграм-канала «МЕЛБЕТ Первая лига», t.me/fnleagueofficial
    Роман Акбашев из «Черноморца» забивает «Родине» ударом со своей половины поля 17 ноября 2024 г. © Скриншот видео телеграм-канала «МЕЛБЕТ Первая лига», t.me/fnleagueofficial

ФК «Черноморец» второй раз за сезон забил гол со своей половины поля

ФК «Черноморец» 17 ноября обыграл в Москве команду «Родина» со счетом 1:0 в рамках чемпионата Первой лиги. Единственный гол на 23-й минуте забил Роман Акбашев редким по силе и точности ударом ‒ со своей половины поля. Перехватив мяч у соперника, полузащитник новороссийской команды пробил, даже не доходя до центрального круга, так что дистанция до ворот составила не менее 57 метров.

Благодаря этой победе «Черноморец» поднялся на 6-е место. Это уже второй подобный гол новороссийской команды в сезоне: 27 июля форвард Мераби Уридия забил со своей половины «Уралу», и этот мяч тоже оказался победным.

Всего же с начала сезона в Первой лиге таких голов насчитывается уже четыре. Тимур Жемалетдинов из «Шинника» 8 сентября поразил со своей половины ворота «Уфы», а 16 сентября Георгий Гонгадзе из хабаровского СКА 16 сентября ‒ ворота «Нефтехимика».

Более того, несколько дней назад, 15 ноября в товарищеском матче сборных России и Брунея, который состоялся на стадионе «Краснодар» и завершился победой наших с рекордным счетом 11:0, гол с центра поля едва не забили брунейцы ‒ вратарь «быков» Станислав Агкацев не растерялся и смог отбить мяч.

Это похоже на статистическую аномалию: событие, которое раньше футбольный болельщик мог увидеть раз в несколько лет, стало происходить в рамках одного турнира примерно раз в месяц.

Как писали Юга.ру, руководство ФК «Краснодар» приняло решение распустить вторую команду, которая выступала во Второй лиге.

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