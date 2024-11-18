Новороссийский «Черноморец» забил гол с экстремально дальней дистанции

ФК «Черноморец» второй раз за сезон забил гол со своей половины поля

ФК «Черноморец» 17 ноября обыграл в Москве команду «Родина» со счетом 1:0 в рамках чемпионата Первой лиги. Единственный гол на 23-й минуте забил Роман Акбашев редким по силе и точности ударом ‒ со своей половины поля. Перехватив мяч у соперника, полузащитник новороссийской команды пробил, даже не доходя до центрального круга, так что дистанция до ворот составила не менее 57 метров.

Благодаря этой победе «Черноморец» поднялся на 6-е место. Это уже второй подобный гол новороссийской команды в сезоне: 27 июля форвард Мераби Уридия забил со своей половины «Уралу», и этот мяч тоже оказался победным.

Всего же с начала сезона в Первой лиге таких голов насчитывается уже четыре. Тимур Жемалетдинов из «Шинника» 8 сентября поразил со своей половины ворота «Уфы», а 16 сентября Георгий Гонгадзе из хабаровского СКА 16 сентября ‒ ворота «Нефтехимика».

Более того, несколько дней назад, 15 ноября в товарищеском матче сборных России и Брунея, который состоялся на стадионе «Краснодар» и завершился победой наших с рекордным счетом 11:0, гол с центра поля едва не забили брунейцы ‒ вратарь «быков» Станислав Агкацев не растерялся и смог отбить мяч.