Игрок «Черноморца» забил победный гол со своей половины поля

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Форвард «Черноморца» Мераби Уридия забивает «Уралу» гол 27 июля 2024 г. © Скриншот видео телеграм-канала «МЕЛБЕТ Первая лига», t.me/fnleagueofficial
    Форвард «Черноморца» Мераби Уридия забивает «Уралу» гол 27 июля 2024 г. © Скриншот видео телеграм-канала «МЕЛБЕТ Первая лига», t.me/fnleagueofficial

Форвард новороссийского «Черноморца» Мераби Уридия принес своей команде победу сверхдальним ударом

Редкое и красивое событие произошло 27 июля в матче третьего тура российской Первой лиги по футболу: форвард новороссийского «Черноморца» Мераби Уридия забил в ворота екатеринбургского «Урала» гол со своей половины поля.

Этот гол в итоге оказался победным — «Черноморец» выиграл со счетом 3:2 и набрал свои первые очки в сезоне-2024/25. «Урал», в свою очередь, впервые потерпел поражение в новом чемпионате.

Ранее Юга.ру писали о том, какие спортсмены представляют Краснодарский край на Олимпиаде в Париже. Так, если не помешает дождь, то теннисистка Елена Веснина начнет выступления 29 июля ориентировочно в 13:00 — в паре с Екатериной Александровой.

Новороссийск Спорт ФК «Черноморец» Футбол

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