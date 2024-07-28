Игрок «Черноморца» забил победный гол со своей половины поля
Форвард новороссийского «Черноморца» Мераби Уридия принес своей команде победу сверхдальним ударом
Редкое и красивое событие произошло 27 июля в матче третьего тура российской Первой лиги по футболу: форвард новороссийского «Черноморца» Мераби Уридия забил в ворота екатеринбургского «Урала» гол со своей половины поля.
Этот гол в итоге оказался победным — «Черноморец» выиграл со счетом 3:2 и набрал свои первые очки в сезоне-2024/25. «Урал», в свою очередь, впервые потерпел поражение в новом чемпионате.
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