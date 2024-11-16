В Краснодаре на месяц перекроют улицу Карасунскую. На этот раз для пешеходов
В центре Краснодара закроют тротуар на участке улицы Карасунской возле Кооперативного рынка
Администрация Краснодара сообщила, что с 15 ноября на участке улицы Карасунской от Красной до Коммунаров ограничат движение пешеходов по нечетной стороне.
Тротуар будет закрыт до 15 декабря. При этом проезд для автомобилей будет открытым.
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На этом участке «Краснодарэлектросеть» будет менять кабели между трансформаторными подстанциями. Рабочие разроют часть пешеходной зоны, проход в этом месте может быть опасным. Жителям для прогулок рекомендуют использовать четную сторону улицы.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в 2025 году построят пять дорожных объектов.
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