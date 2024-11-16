В Краснодаре на месяц перекроют улицу Карасунскую. На этот раз для пешеходов

В центре Краснодара закроют тротуар на участке улицы Карасунской возле Кооперативного рынка

Администрация Краснодара сообщила, что с 15 ноября на участке улицы Карасунской от Красной до Коммунаров ограничат движение пешеходов по нечетной стороне.

Тротуар будет закрыт до 15 декабря. При этом проезд для автомобилей будет открытым.