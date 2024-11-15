Он, она, четыре стены. В Краснодаре покажут спектакль «Венский стул»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 17 ноября состоится премьера спектакля «Венский стул» по пьесе Николая Коляды (12+)

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 17 ноября премьеру спектакля «Венский стул» режиссера Валерии Шутовой. В основе постановки лежит одноименная пьеса Николая Коляды.

Сюжет строится на необычных обстоятельствах, в которых оказались абстрактные мужчина и женщина. Героев поместили в комнату без каких-либо конкретных жизненных реалий и опознавательных знаков. Единственным предметом в помещении оказывается венский стул.

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«В этом спектакле мы под микроскопом изучим процесс становления такого страшного явления, как любовь. Со всеми её причинами и последствиями: безумством и болью, радостями и придурковатостями, уязвимостью и откровенностью. Только пройдя через всё это, можно научиться летать», — рассказали организаторы.

Начало в 20:00. Входной билет стоит 700 рублей. Спектакль покажут в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100.

Николай Коляда — драматург, актёр, театральный режиссёр, прозаик. В мае 2018 года в Краснодаре прошли гастроли «Коляда-театра», которым он руководит. На сцене «Одного театра» показали моноспектакли, комедии и трагикомедии.

Как писали Юга.ру, краснодарский культурный проект Candlenight анонсировал на 15 ноября концерт «Бродский. Послание». Актриса Мария Ступченко исполнит произведения поэта под аккомпанемент пианистки Евгении Шинкаревой.

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