Он, она, четыре стены. В Краснодаре покажут спектакль «Венский стул»

Сюжет строится на необычных обстоятельствах, в которых оказались абстрактные мужчина и женщина. Героев поместили в комнату без каких-либо конкретных жизненных реалий и опознавательных знаков. Единственным предметом в помещении оказывается венский стул.

«В этом спектакле мы под микроскопом изучим процесс становления такого страшного явления, как любовь. Со всеми её причинами и последствиями: безумством и болью, радостями и придурковатостями, уязвимостью и откровенностью. Только пройдя через всё это, можно научиться летать», — рассказали организаторы.

Начало в 20:00. Входной билет стоит 700 рублей. Спектакль покажут в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100.

Николай Коляда — драматург, актёр, театральный режиссёр, прозаик. В мае 2018 года в Краснодаре прошли гастроли «Коляда-театра», которым он руководит. На сцене «Одного театра» показали моноспектакли, комедии и трагикомедии.

Как писали Юга.ру, краснодарский культурный проект Candlenight анонсировал на 15 ноября концерт «Бродский. Послание». Актриса Мария Ступченко исполнит произведения поэта под аккомпанемент пианистки Евгении Шинкаревой.