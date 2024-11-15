YouTube стал вновь доступен у россиян. Видеохостинг работает с мобильного интернета

Краснодарский край, Вся Россия

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  • YouTube © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    YouTube © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сервис GlobalCheck сообщил, что видеоплатформа работает без ограничений. Накануне президент Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube

15 ноября, по данным сервиса мониторинга блокировок GlobalCheck, платформа YouTube на 100% доступна на территории России у всех мобильных операторов — «Билайна», «Т2», «МегаФона», МТС и «Ростелекома».

При этом доступ к YouTube все еще ограничен при подключении с домашнего интернета по Wi-Fi. Сайт платформы открывается, но ролики не загружаются.

  • © Скриншот с сайта globalcheck.net/ru
    © Скриншот с сайта globalcheck.net/ru

По данным сервиса Downradar, 15 ноября на неработающий сайт видеохостинга пожаловались 3-4% пользователей из пяти регионов. Краснодарского края в этом списке нет.

  • © Скриншот с сайта downdetector.su/youtube
    © Скриншот с сайта downdetector.su/youtube

В середине сентября Кремль внезапно возобновил публикации на своем YouTube-канале. Пресс-секретарь Дмитрий Песков тогда заявил ТАСС, что Кремль задействует все ресурсы для распространения информации о работе президента РФ Владимира Путина. Также он заявил, что необходимо иметь больше возможностей дотянуться до зарубежной аудитории.

14 ноября гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров сообщил, что пожаловался президенту на работу YouTube. Владимир Путин ответил, что на видеохостинге «бывают всякие пакости» и пообещал разобраться с замедлением платформы.

Напомним, проблемы с загрузкой видеохостинга YouTube в России наблюдались более трех месяцев. Впервые массовый сбой в работе YouTube зафиксировали в ночь с 31 июля на 1 августа. 25 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн предупредил о замедлении работы сервиса на 70%. 1 августа компания Google сообщила, что сбои в России «не являются результатом каких-либо технических проблем» с их стороны.

Как писали Юга.ру, аналитики назвали самых безопасных мобильных операторов России.

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