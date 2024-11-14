«Дареному коню в зубы не смотрят». Депутат в Краснодаре ответила, почему краска на «зебре» стерлась через две недели

Жители жаловались на некачественную дорожную разметку с начала осени. В чате депутата Альшевой люди неоднократно писали, что «зебры» на улице Котлярова еле заметны, водители часто не пропускают пешеходов. В первую очередь жители просят обновить разметки возле школ.

25 октября депутат Гордумы Краснодара Наталья Альшева сообщила в своем телеграм-канале, что на улице Котлярова в Московском микрорайоне в течение суток обновят разметку на пешеходном переходе.

11 ноября одна из жительниц сообщила, что после всех обновлений краска на пешеходном переходе вновь стирается. Она также опубликовала фотографии.

«Это не грязь от колес, это так качественно сделали, что ее не будет уже через месяц. Надеюсь, вы можете еще потребовать от подрядчика исправить», — написала жительница.

13 ноября депутат Наталья Альшева сообщила, что в будущем она постарается заложить в Программу по выполнению наказов избирателей «краску, имеющую высокую прочность и адгезионные характеристики».

«Согласна, что краска, которую использовали при обновлении разметки пешеходных переходов, невысокого качества, но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят! Чем смогли, тем мне и помогли в решении проблемы стертых пешеходных переходов на нашем округе», — добавила Альшева.