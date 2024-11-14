В Краснодарском крае снова подорожало сливочное масло и другие молочные продукты

Краснодарский край

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Стоимость сливочного масла на Кубани за месяц выросла на 5%

13 ноября Краснодарстат опубликовал данные еженедельного мониторинга потребительских цен на товары и услуги в регионе.

Так, за месяц цена на сливочное масло на Кубани выросла на 5%. В среднем один кг продукта стоит до 1 тыс. 27 рублей. В середине октября масло обходилось в 978 рублей.

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С начала 2024 года сливочное масло в России подорожало на 25,7%. По сравнению с октябрем прошлого года — на 29,7%.

Главной причиной роста цен стало подорожание сырья и рост расходов на производство.

Выросла в ноябре в цене и другая «молочка». Сметана подорожала на 5 рублей — до 329 рублей за кг, молоко на 32 рубля — до 111 рублей за литр, творог на 3 рубля — до 389 рублей за кг. Сыры увеличились в цене на 26 рублей — до 830 рублей за кг.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах подорожает до 50 рублей.

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