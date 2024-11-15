В Краснодар приедут участники «Квартета И». Они представят свой новый фильм

В Краснодаре 18 ноября состоится звёздная премьера комедии «Один день в Стамбуле» (16+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 18 ноября показ фильма «Один день в Стамбуле». Комедию можно будет посмотреть за 10 дней до всероссийского старта. Ленту лично представят участники «Квартета И» — Леонид Барац, Камиль Ларин, Ростислав Хаит и Александр Демидов.

Четверо друзей отправляются в Стамбул, чтобы провести выходные на яхте бизнесмена Вадима. По прилете выясняется, что он умер. Помощник Вадима предлагает помянуть босса на уже забронированной яхте во время прогулки по Босфору.