В Краснодар приедут участники «Квартета И». Они представят свой новый фильм
В Краснодаре 18 ноября состоится звёздная премьера комедии «Один день в Стамбуле» (16+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 18 ноября показ фильма «Один день в Стамбуле». Комедию можно будет посмотреть за 10 дней до всероссийского старта. Ленту лично представят участники «Квартета И» — Леонид Барац, Камиль Ларин, Ростислав Хаит и Александр Демидов.
Четверо друзей отправляются в Стамбул, чтобы провести выходные на яхте бизнесмена Вадима. По прилете выясняется, что он умер. Помощник Вадима предлагает помянуть босса на уже забронированной яхте во время прогулки по Босфору.
Без ума от мальчишки:
Зрителей ждут фирменные диалоги и размышления «Квартета И» о жизни, женщинах, деньгах, дружбе, судьбе.
«Квартет И» известен проектами «О чём говорят мужчины», «День радио», «День выборов», «Громкая связь», «Обратная связь», «Быстрее, чем кролики», «Страна чудес».
Показ состоится в кинотеатре «Монитор на Красной Площади». Начало в 17:30. Билеты в продаже.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 ноября Виктор Венгерский прочитает лекцию о становлении студийной системы Голливуда.