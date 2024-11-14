Футбольный клуб «Краснодар» распустит вторую команду

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский футбольный клуб приостановит работу второй команды

13 ноября «Спорт-Экспресс» сообщил, что ФК «Краснодар», основанный Сергеем Галицким, приостановит работу второй команды («Краснодар-2») на неопределенный срок.

По информации источника, «Краснодар-2» не смогла выполнить поставленную перед командой задачу. На данный момент она занимает предпоследнее место во Второй лиге. Команда потеряла шансы на попадание во второй этап для повышения в Первую лигу.

Кубанский «Хогвартс»:

Главный тренер академии ФК «Краснодар» Максим Савостин прокомментировал решение распустить команду:

«В связи с тем, что многие ребята уйдут в аренду, в ФНЛ, оставшегося количество и качества ребят 2005 и 2006 годов не достаточно для того, чтобы играть во второй лиге. Через год воспитанники 2007 года закончат молодежный чемпионат, и мы снова будем представлены во второй лиге».

«Краснода́р-2» — российский футбольный клуб из Краснодара. Его основали в 2013 году как фарм-клуб «Краснодара».

Напомним, что 10 ноября ФК «Краснодар» выиграл первый круг чемпионата России.

Как писали Юга.ру, в октябре 2024 года нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал лучшим игроком Российской футбольной премьер-лиги.

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